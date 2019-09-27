رئيس الجمهورية يعزي نظيره الفرنسي ''ماكرون'' عقب وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- وجّه رئيس الجمهورية، محمد الناصر، برقية تعزية إلى نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، إثر وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، أمس الخميس، عن سن 86 عاما.وجاء في برقية التعزية : " لقد علمنا ببالغ الأسى بنبإ وفاة جاك شيراك، الرئيس الفرنسي الأسبق، صديق تونس الكبير، الذي سخر حياته لخدمة بلاده ودافع بكل إيمان عن قيم السلام والحوار في العالم".وأضاف رئيس الدولة قوله "وفي هذه اللحظات الأليمة التي خسرت فيها فرنسا أحد أبنائها البارزين، أعبر باسم الشعب التونسي وباسمي الخاص عن تعازينا الحارة وتضامننا مع عائلة الراحل ومع الشعب الفرنسي الصديق"، وفق ما جاء في بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.وكان فريدريك سالا بارو، زوج ابنة الرئيس الراحل قال أمس لوكالة "رويترز" إن شيراك، الذي تولى منصب الرئاسة في بلاده من 1995 إلى 2007، توفي عن عمر ناهز 86 عاما.وتولى شيراك أيضا منصب عمدة باريس لنحو 18 سنة (من 1977 إلى1995).