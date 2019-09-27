تشريعية 2019 : قائمة ''عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج'' بدائرة فرنسا 2 تقوم بزيارة ميدانية إلى سوق مدينة نيس

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- نظمت القائمة الائتلافية "عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج بدائرة فرنسا 2 "، التي يترأسها رياض جعيدان، زيارة ميدانية أمس الخميس إلى سوق مدينة نيس بفرنسا للتعريف ببرنامجها الانتخابي لدى التونسيين المقيمين بدائرة فرنسا 2.وأوضح جعيدان أن الحملة تقوم أساسا على الاتصال المباشر بالناخبين لعرض البرنامج الانتخابي، الذي يتضمن، في حال الفوز، إحداث وزارة تعنى بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بهدف العمل على تبديد الصعوبات التي تعترض التونسيين بالخارج على غرار بعد الخدمة الادارية والتعقيدات القانونية.ويؤكد برنامج القائمة على تعميم الخدمات عن بعد وإنشاء خدمة المساعدة القانونية والاجتماعية عن طريق الأنترنت والرقم الأخضر وإنشاء منصة الكترونية لتوحيد الجمعيات التي تعنى بالتونسيين بالخارج، إضافة الى تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس.يذكر أن الحملة الانتخابية للتشريعية كانت انطلقت يوم 14 سبتمبر الجاري وتتواصل الى غاية 4 أكتوبر القادم، على أن تجري الانتخابات يوم 6 أكتوبر 2019.