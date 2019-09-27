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وزارة البيئة تنفي وجود علاقة بين وفاة الشابة من معتمدية عقارب والامراض المنقولة بواسطة الحشرات

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - نفت المديرة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط بوزارة الشؤون المحلية والبيئة سميرة العبيدي اليوم الجمعة أن "لا وجود لعلاقة بين وفاة الشابة أصيلة معتمدية عقارب من ولاية صفاقس والأمراض المنقولة بواسطة الحشرات.
وأوضحت سميرة العبيدي في تصريح ل(وات) أن عمليات إستكشاف المخافر أثبتت أنه لا وجود لأي نوع خطير من البعوض كما تم ترويجه سواء ببلدية عقارب و ببقية مناطق الجمهورية على غرار بعوض النمر أو حمى غرب النيل. وأضافت أن تقرير وزارة الصحة أثبت أن الوفاة متأتية عن مضاعفات صحية حصلت للفتاة نتيجة لاصابتها بمرض فطري نادر وخطير ومرض السكري مما تسبب في وفاتها ولاعلاقة له بلدغة بعوضة سامة كما تم تداوله ببعض وسائل الاعلام المحلية.

وأبرزت المديرة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط أن هناك خطة عمل لمقاومة الحشرات ونظام يقظة على المستوى الوطني تنطلق منذ جانفي الى ديسمبر لمراقبة أنواع الحشرات خاصة الخطيرة ويتم لذلك تسخير كل الامكانيات الضرورية للقضاء على الحشرات سواء العادية أو الناقلة لأمراض ان وجدت والحد من ازعاجها وكذلك نظام توقي بين وزارة البيئة ووزارة الصحة للتوقي من الحشرات الخطيرة على غرار بعوض النمر.

ولفتت الى أن شهر سبتمبر وما يتميز به من رطوبة وتقلبات مناخية (درجات حرارة عالية ورياح وامطار) تشكل كلها أرضية خصبة لمساعدة توالد الحشرات وتكاثرها.
وأكدت في هذا الصدد أنه لتفادي نسبة الإزعاج خلال هذه الفترة المتميزة بالتقلبات المناخية تتواصل التدخلات لمقاومة الحشرات سواء بالمداواة الجوية أو البرية مشيرة الى أنه تم منذ 7 سبتمبر الجاري تأمين أكثر من 80 طلعة جوية ب 6 ولايات (تونس، نابل، سوسة، أريانة، القيروان وبن عروس) ومداواة 4 آلاف هكتار كما تم بالتوازي شفط المياه الراكدة وجهر الآبار وردم برك الماء للقضاء على تجمعات الحشرات والبعوض والقضاء عليه.

  
  
     
  
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