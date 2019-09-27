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تشريعية 2019/قبلي: القائمة المستقلة نسور قبلي تسعى إلى تحقيق العدل في كافة المجالات

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - تواصل القائمة المستقلة "نسور قبلي" المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة قبلي، اليوم الجمعة، التعريف ببرنامجها الانتخابي عن طريق التواصل المباشر مع الاهالي، وفق ما اكده رئيسها " فوزي سلامة" ل(وات).

وقال سلامة إن برنامج القائمة ينبني على خمسة محاور كبرى تسعى لتكريس العدل الذي ينص عليه الله في كتابه " واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" وهو المصدر الذي استلهمت منه القائمة ركائز برنامجها، على حد تعبيره، مشيرا إلى ان جهة قبلي عانت من الظلم منذ ارساء دولة الاستقلال رغم ما تتمتلكه من ثروات وهو ما يقتضي العمل على تحقيق التوزيع العادل للسلطة بالبلاد كمحور اول في البرنامج الانتخابي.
وتسعى قائمة " نسور قبلي " إلى تفعيل الحوكمة المحلية وجعل البلديات سيدة قرارها من اجل الاستجابة لتطلعات مواطنيها عبر انجاز المشاريع الكبرى ومراقبتها، وهو ما سيمكن السلط المجلية والمواطن من الخروج من البيروقراطية الادارية وتطوير البنية التحتية لكافة القطاعات الصحة والنقل والتعليم.

كما يرمي برنامج القائمة الى تحقيق التوزيع العادل للثروات وتكريس التمييز الايجابي للجهة في هذا المجال عبر مراجعة عقود استخراج البترول عند حلول اجال مراجعتها وتفعيل دور الشركات المنتصبة في الجهة في دفع المسار التنموي مع استغلال الاراضي الاشتراكية وحفر عدد من الابار بها مع توزيعها على الشباب.
وستعمل القائمة، حسب برنامجها، على تحقيق العدل الجبائي وذلك بان تتم مراجعة المنظومة الجبائية بناء على جودة الخدمات المقدمة للمواطن ليتم توظيف نظام الجباية بالبلاد بطريقة عادلة وليس بطريقة متساوية، إضافة الى تحقيق العدل في الانتدابات والتشغيل لتجاوز ما تعانيه الجهة من اشكاليات منها ارتفاع نسبة البطالة.

  
  
     
  
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