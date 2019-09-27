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تشريعية 2019/بن عروس: الحرص على ازدهار المؤسسات وديمومتها أولوية في برنامج قائمة احبك ياشعب

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - من أهم النقاط التي تطرحها قائمة " احبك ياشعب " المترشحة عن الدائرة الانتخابية ببن عروس الذود على حقوق الشغالين والسعي في اتجاه تغيير قانون الشغل والحرص على ازدهار المؤسسات وضمان ديمومتها .

وبين محسن الخلفاوي رئيس القائمة في تصريح لمكتب (وات) اليوم الجمعة ان قانون الشغل الذي تم اقراره منذ سنة 1966 ومايزال يطبق الى الآن لم يعد يستجيب لتطلعات الاجير ولا يلبي تطلعاته الحقيقية في عالم متحول تحكمه عديد المتطلبات.


وفي ما يتعلق بالاشكاليات الأساسية التي ستعمل القائمة على متابعتها وافرادها بالاولوية على مستوى جهة بن عروس قال الخلفاوي ان مشكلة التلوث وخاصة على مستوى الشريط الساحلي تعد معضلة حقيقية وجب وضع حد لها لما أصبحت تمثله من خطر حقيقي على المتساكنين بهذه الضواحي وقلل من حظوظ هذه المناطق في ان تكون واجهة للسياحة وتوفر مواطن الشغل لعديد الفئات .

وسيحرص ممثلو القائمة في حال نيلهم ثقة المواطنين على متابعة مشاغل المواطنين في التنمية وتدعيم المرافق الأساسية والارتقاء بمستوى العيش خاصة في الاحياء الشعبية .

  
  
     
  
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