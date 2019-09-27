تشريعية2019-قابس: القائمة المستقلة ''شباب قابس'' تتعهد بإعطاء الملف البيئي والصحي الأولوية المطلقة

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - بين أعضاء القائمة الانتخابية المستقلة "شباب قابس" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس في اللقاءات المباشرة التي جمعتهم اليوم بالمواطنين بكل من سوقي جارة والمنزل أن أول المشاكل التي ستسعى قائمتهم الى حلها في صورة فوزها في الانتخابات هي الكارثة البيئية والصحية التي تشهدها الجهة، وقالوا أنهم سيضغطون باتجاه إخراج المصانع الملوثة من مدينة قابس وانجاز المستشفى الجامعي الجديد الذي يعد بالنسبة إليهم "أولوية قصوى".
وقال أعضاء القائمة ان تحقيق الأمن الغذائي يمثل بالنسبة لهم جزءا لا يتجزا من الأمن القومي وسيعملون في حال فوزهم على تطوير القطاع الفلاحي من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي، وتعهدوا بدعم البنية الأساسية لقطاع الصيد البحري بتهيئة ميناء جديد بغنوش.
ووعدت القائمة بتحويل ولاية قابس، التي تتمتع بمنتوج سياحي متنوع، الى وجهة سياحية بتحسين البنية الأساسية لهذا القطاع التي لم تشهد تطورا منذ عقود، وكذلك بالعمل على القضاء على البطالة بتوفير الشغل للشباب ولاسيما عبر مساعدتهم على الانتصاب للحساب الخاص وتمكينهم من تسهيلات في انجاز مشاريعهم، وعلى إحداث القرية الاستشفائية بالحامة التي ستساعد على توفير فرص شغل بالمنطقة.
وقال أعضاء القائمة ان تحقيق الأمن الغذائي يمثل بالنسبة لهم جزءا لا يتجزا من الأمن القومي وسيعملون في حال فوزهم على تطوير القطاع الفلاحي من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي، وتعهدوا بدعم البنية الأساسية لقطاع الصيد البحري بتهيئة ميناء جديد بغنوش.
ووعدت القائمة بتحويل ولاية قابس، التي تتمتع بمنتوج سياحي متنوع، الى وجهة سياحية بتحسين البنية الأساسية لهذا القطاع التي لم تشهد تطورا منذ عقود، وكذلك بالعمل على القضاء على البطالة بتوفير الشغل للشباب ولاسيما عبر مساعدتهم على الانتصاب للحساب الخاص وتمكينهم من تسهيلات في انجاز مشاريعهم، وعلى إحداث القرية الاستشفائية بالحامة التي ستساعد على توفير فرص شغل بالمنطقة.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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