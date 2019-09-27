تشريعية 2019-قبلي: رئيس قائمة ''ائتلاف الكرامة'' يرى ان برنامج قائمته الانتخابي يمثل حالة وعي بما تستحقه الجهة

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- قال رئيس قائمة "ائتلاف الكرامة" المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة قبلي الحبيب بنسيدهم، ان برنامج القائمة الانتخابي ينبني على فكرتين اساسيتين الاولى كونه يمثل حالة وعي لان الجهة تستحق ما هو افضل في كافة المجالات والثانية كون الحقوق تفتك ولا تهدى، وفق تعبيره، وهو ما يتطلب عدم التهاون الجهوي في التعامل مع الحقوق.واضاف في تصريح ل(وات) ان فكرة البرنامج الانتخابي للقائمة تقوم على تحقيق 7 حقوق او ما سماه ب"الكرامات" للمواطن اهمها الكرامة الصحية في ان يكون للولاية القدر الكافي من اطباء الاختصاص مع تعزيز البنية التحتية للقطاع وذلك عن طريق امضاء اتفاقيات توامة مع دول اجنبية تحت رعاية وزارة الاشراف تمكن من تحقيق هذه المطالب في اطار هبات واتفاقيات تبادل للخبرات مع احداث مركز استشفائي للعلاج بالمياه السخنة ورمال الصحراء فضلا عن سن قانون يحتم على الطلبة الجدد المتوجهين لشعبة الطب العمل بالمناطق الداخلية وثاني "الكرامات" تتعلق بالشان الاقتصادي خاصة عبر تثمين حق الجهة في صادرات التمور مع تفعيل كافة بنود اتفاقية 26 اوت 2017، علاوة على تعزيز الدور الرقابي للنائب في متابعة تنفيذ الاتفاقيات، بالاضافة الى الخروج بقبلي من موقع المستهلك الى موقع المنتج الاقتصادي الفاعل واستغلال رمال الصحراء في انتاج البلور مع العمل على تثمين مخلفات النخيل لانتاج المستسمد.وتتعلق "الكرامة" الثالثة حسب قوله بالشان الاجتماعي عبر تمييز الجهة في الانتدابات في القطاعين العام والخاص مع الحرص على تكريس حقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية وبعث مركز نموذجي اقليمي لتاهيل اطفال التوحد، وركزت "الكرامة" الرابعة على القطاع الفلاحي من خلال ارساء حوكمة مائية ناجحة وحفر الابار العميقة لكل 100 فلاح للحد من الابار العشوائية مع دعم الفلاحين وتمييزهم ايجابيا في اسناد القروض من البنوك الدولية واهتمت "الكرامة" الخامسة على منظومتي التعليم والتعليم العالي عبر تحويل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الى قطب جامعي يستغل نفس البناية مع احداث اختصاصات نوعية مثل فرع لكلية الهندسة او فرع لكلية طب الاسنان، الى جانب امضاء اتفاقية شراكة مع مندوبية التربية بصفاقس تمكن من تبادل الخبرات والتلاميذ قصد تحسين المستوى التعلمي بالجهة والارتقاء بالنتائج المدرسية، في حين خصصت الكرامتين السادسة والسابعة للعناية بالشانين الرياضي والثقافي عبر احداث جامعة رياضية بقبلي وتحويل الجهة الى مركز شتوي للتربصات واحداث مركز اقليمي للتكوين المسرحي الهادف مع العمل على ان تكون قبلي عاصمة دولية للثقافة في افق سنة 2024 حمد