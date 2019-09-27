تشريعية2019-جندوبة: قائمة ''بني وطني'' تتعهد بتعصير القطاع الصحي ورقمنة الادارة

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- يتضمن برنامج قائمة حزب "بني وطني" المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة جندوبة جملة من الأهداف والتعهدات التي سيعمل على تحقيقها رئيس قائمتها صاير مزريقي في حال فاز بمقعد بمجلس نواب الشعب.واعتبر المزريقي إن الوضع الصحي بالجهة يستوجب تعصير المستشفيات والمستوصفات وتحفيز الأطباء والاطار الصحي واحداث مستشفى جامعي مطابق للمعايير الدولية، ويستدعي واقع الإدارة التونسية رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي وتطبيق القانون واستكمال أرساء اللامركزية وهيكلة السلطة المحلية من جهات واقاليم، إضافة إلى العمل في المستوى التشريعي على استكمال أرساء المحكمة الدستورية باعتبارها ضمانة لعلوية الدستور وتطبيقه.ويحاول أعضاء قائمة "بني وطني" اقناع الناخبين، من خلال توزيع مطويات تعريف بهم وببرامجهم، بأن مسألة التكوين وإعداد جيل قادر على التموقع في سوق الشغل وتحسين جودة التعليم والانفتاح على العالم الخارجي وتأسيس ثقافة المواطنة وإيجاد الآليات والحلول التنموية لاحتواء الشباب العاطل عن العمل وبعث مراكز ترفيهية ودعم الأندية الرياضية ومقاومة كل أشكال الجريمة ذات اهتمام مشترك بين التونسيين.ويظل القطاع الفلاحي في نظر حزب "بني وطني" عموما وقائمته المترشحة بدائرة جندوبة خصوصا من القطاعات الهامة التي تتطلب وضع استراتيجية سيادية للفلاحة وضمان الأمن الغذائي التحكم في الموارد المائية، من المحاور التي تستدعي عملا واسعا لتطوير هذا القطاع بما يتماشى ومتغيرات المرحلة التقنية والاحاطة بصغار الفلاحين، كما يستوجب الوضع البيئي توسيع شبكة قنوات التطهير والصرف الصحي.ويتعهد أعضاء قائمة "بني وطني" الثمانية بالعمل على تحسين شبكات النقل الريفي والحضري والعمل على تحسين البنية التحتية التي وصفها رئيس القائمة ب"الكارثية".