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المصالح البطرية تجري حملة تلقيح مجانية بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - تحتفل الإدارة العامة للمصالح البيطرية ودوائر الإنتاج الحيواني بالمندوبيات الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ذكرى اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب (الموافق ليوم 28 سبتمبر من كل سنة) على طريقتها وذلك بفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع (يومي 29 و30 سبتمبر 2019) لاستقبال المواطنين وتلاميذ المدارس الراغبين في الحصول على بيانات حول هذا المرض، فضلا عن استقبال أصحاب الحيوانات، الذين فاتتهم الحملة السنوية للتلقيح للتدارك وتلقيح كلابهم وقططهم مجانا.

وستخصص نقاطا لهذا التلقيح المجاني بكل من:
ولاية منوبة: المدرسة الإعدادية حي الشباب بدوار هيشر

ولاية تونس:حي الرياض بالمرسى (كارفور اكسبراس في بوسلسلة)
ولاية أريانة: سكرة : منتزه حنبعل حي الغزالة : أمام مقر إتصالات تونس
رواد: أمام مدرسة حي اليمامة بسيدي عمر
ولاية بن عروس: فضاء ميامي بالمروج 1

  
  
     
  
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