تشريعية2019-بن عروس: متابعة مشاغل المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في التنمية أهم نقاط قائمة ''الرابطة الخضراء''

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- قال رئيس قائمة "الرابطة الخضراء" المترشحة عن الدائرة الانتخابية ببن عروس عبد القادر المناعي، ان أهم نقاط البرنامج الانتخابي للقائمة، متابعة مشاغل المواطنين، وتحقيق نيابة القرب، وتحقيق تطلعاتهم في التنمية.وأضاف المناعي في تصريح ل(وات) ان القائمة لاتطرح على نفسها وعودا كاذبة وغير قادرة على تحقيقها، وانما تسعى لمتابعة الإشكاليات في الاحياء والقرب اكثر من مواطني الجهة والدفاع عن الإشكاليات الحقيقية وايصال صوت المواطن الى الجهات المسؤولة .واعتبر المناعي ان الانخراط في ما اسماه ب"لعبة الدجل والاكثار من الوعود" التي لايمكن ان تتحقق اثبت فشله وجعل الكل يزهد في ما تقترحه القائمات الانتخابية، ودعا في الاثناء الى ترشيد مضامين البيانات الانتخابية وقراءة الواقع بموضوعية بعيدا عن الزيف فالمواطن وفق تعبيره "في حاجة الى من يستمع اليه ويسعى الى تحقيق ضروراته الحياتية".