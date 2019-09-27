Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hallet Layali  

تشريعية2019-بن عروس: متابعة مشاغل المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في التنمية أهم نقاط قائمة ''الرابطة الخضراء''

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - قال رئيس قائمة "الرابطة الخضراء" المترشحة عن الدائرة الانتخابية ببن عروس عبد القادر المناعي، ان أهم نقاط البرنامج الانتخابي للقائمة، متابعة مشاغل المواطنين، وتحقيق نيابة القرب، وتحقيق تطلعاتهم في التنمية.

وأضاف المناعي في تصريح ل(وات) ان القائمة لاتطرح على نفسها وعودا كاذبة وغير قادرة على تحقيقها، وانما تسعى لمتابعة الإشكاليات في الاحياء والقرب اكثر من مواطني الجهة والدفاع عن الإشكاليات الحقيقية وايصال صوت المواطن الى الجهات المسؤولة .


واعتبر المناعي ان الانخراط في ما اسماه ب"لعبة الدجل والاكثار من الوعود" التي لايمكن ان تتحقق اثبت فشله وجعل الكل يزهد في ما تقترحه القائمات الانتخابية، ودعا في الاثناء الى ترشيد مضامين البيانات الانتخابية وقراءة الواقع بموضوعية بعيدا عن الزيف فالمواطن وفق تعبيره "في حاجة الى من يستمع اليه ويسعى الى تحقيق ضروراته الحياتية".

  
  
     
  
cadre-b9f2d772844b52da668a46409745f250-2019-09-27 16:05:23






0 de 0 commentaires pour l'article 189904



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 27 سبتمبر 2019 | 28 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:35 12:17 06:11 04:44
26°
 26° % 54 :الرطــوبة
تونــس 21°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-2130°-2230°-2130°-2231°-21
  • Avoirs en devises
    17943,2

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14400 DT        1$ =2,85410 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   237,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569602707|189904 328|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires