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تشريعية2019-سيدي بوزيد: القائمتان المستقلتان ''عيون المزونة'' و"''بوزيد البية'' تعتمدان الاتصال المباشر لتقديم برنامجهما الانتخابي

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - اختارت القائمة المستقلة "عيون المزونة" والقائمة المستقلة "بوزيد البية" عن الدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد الاتصال المباشر بالمواطن بمختلف المعتمديات والمناطق لتقديم برنامجهما الانتخابي والتعريف باعضاء القائمتين.

وافاد رئيس القائمة المستقلة "عيون المزونة" محسن النوري في تصريح ل(وات) انهم التزموا منذ بداية الحملة الانتخابية بالاتصال المباشر بالمواطنين، وبين ان اهم النقاط التي سيركزون عليها في حال فوزهم في الانتخابات التشريعية هي العناية بقطاعات الصحة والبنية التحتية والماء الصالح للشرب والحرص على تنفيذ مشروع معمل الاسمنت، وتوفير فضاءات شبابية بالارياف، ودمج اصحاب الابار في التمتع بالامتيازات التي توفرها الدولة من كهرباء ورخص وتسهيلات، ومساعدة ابناء الجهة على حل مشاكلهم وتبليغ صوتهم لدى الجهات الرسمية واحداث مناطق سقوية، والاهتمام بصيانة وتجهيز المؤسسات التربوية.


كما تعهد رئيس القائمة المستقلة "بوزيد البية" الصحبي جوادي في تصريح ل(وات) بضرورة احداث مشاريع كبرى في الجهة من طرف الدولة لتحريك الدورة الاقتصادية، وتركيز فرع للشركة الجهوية للنقل في ولاية سيدي بوزيد، والنظر في احتياجات كل منطقة وكل معتمدية وايجاد حلول لمشاكل البلديات والعناية بقطاع الصحة والدفع نحو تجهيز المستشفيات والمستوصفات وتوفير طب الاختصاص، وتذليل مختلف المشاكل الادارية ذات العلاقة بالبيروقراطية في مختلف المجالات، والنظر في مشكل الاراضي العقارية واعتباره من الاولويات وتسهيل اجراءات المبادرة الخاصة والاستثمار من طرف الشباب ومساعدتهم على بعث المشاريع.

  
  
     
  
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