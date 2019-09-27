كاس رابطة الابطال (الترجي /اليكت سبور التشادي) : الترجي الرياضي يحذر انصاره من اشعال الشماريخ او رمي المقذوفات

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - دعا الترجي الرياضي التونسي مساء امس الخميس في بيان جماهير الفريق الى "ضرورة التحلي بالروح الرياضية والتوقف عن إشعال الشماريخ " بمناسبة مباراة "إليكت سبور" التشادي مساء اليوم الجمعة بملعب رادس (س 19) لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم .
وكان الترجي حامل لقب النسختين الاخيرتين من مسابقة رابطة الابطال اعفي من خوض الدور التمهيدي الاول .
وشددت هيئة النادي على ان " الفريق يخضع حاليًا لرقابة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعد تأجيل تنفيذ عقوبة سابقة متعلقة بمباراة إياب نهائي البطولة خلال النسخة الماضية أمام الوداد البيضاوي المغربي ... " واضاف البيان " نذكّر أحباءنا الأعزاء أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سلّط على فريقنا عقوبة لعب مقابلتين من دون جمهور مع تأجيل التنفيذ .. لذلك نطلب من أنصارنا الذين سيحضرون اللقاء التحلي بالروح الرياضية وعدم القيام بكل ما من شأنه أن يمس من مصلحة فريقنا في هذه المسابقة القارية الهامة ويعرّضه إلى العقوبة النافذة كإشعال الشماريخ ورمي المقذوفات " .
وشدد بالقول " فريقنا في حاجة إلى حضور جمهوره في كل المقابلات القارية لما يمثله من دعم ومساندة للاعبين ولما يلعبه من دور في حسم اللقاءات على أرضنا ونحن نريد بالتالي أن نخوض كل اللقاءات الأفريقية بوجود أنصارنا في المدرجات .. نعول على تفهمكم لمساعدة الفريق على النجاح في أحد أهم أهدافه في هذا الموسم وذلك بتجنيبه خوض المقابلات أمام مدرجات فارغة " .
وكان الترجي قد عاد بتعادل ثمين من نجامينا في لقاء الذهاب (1-1) وهو اليوم يحتاج لتحقيق الانتصار او التعادل السلبي للمرور إلى الدور المقبل.
وكان الترجي حامل لقب النسختين الاخيرتين من مسابقة رابطة الابطال اعفي من خوض الدور التمهيدي الاول .
وشددت هيئة النادي على ان " الفريق يخضع حاليًا لرقابة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعد تأجيل تنفيذ عقوبة سابقة متعلقة بمباراة إياب نهائي البطولة خلال النسخة الماضية أمام الوداد البيضاوي المغربي ... " واضاف البيان " نذكّر أحباءنا الأعزاء أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سلّط على فريقنا عقوبة لعب مقابلتين من دون جمهور مع تأجيل التنفيذ .. لذلك نطلب من أنصارنا الذين سيحضرون اللقاء التحلي بالروح الرياضية وعدم القيام بكل ما من شأنه أن يمس من مصلحة فريقنا في هذه المسابقة القارية الهامة ويعرّضه إلى العقوبة النافذة كإشعال الشماريخ ورمي المقذوفات " .
وشدد بالقول " فريقنا في حاجة إلى حضور جمهوره في كل المقابلات القارية لما يمثله من دعم ومساندة للاعبين ولما يلعبه من دور في حسم اللقاءات على أرضنا ونحن نريد بالتالي أن نخوض كل اللقاءات الأفريقية بوجود أنصارنا في المدرجات .. نعول على تفهمكم لمساعدة الفريق على النجاح في أحد أهم أهدافه في هذا الموسم وذلك بتجنيبه خوض المقابلات أمام مدرجات فارغة " .
وكان الترجي قد عاد بتعادل ثمين من نجامينا في لقاء الذهاب (1-1) وهو اليوم يحتاج لتحقيق الانتصار او التعادل السلبي للمرور إلى الدور المقبل.
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