انس جابر تفشل في بلوغ الجدول الرئيسي لدورة بيكين

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 54 عالميا من دورة بيكين الصينية التي تقام مبارياتها على ملاعب ذات ارضية صلبة بعد خسارتها امام الصينية يو يوان المصنفة 242 عالميا بشوطين نظيفين بواقع 4-6 و3-6 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة في جدول التصفيات التمهيدي.
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