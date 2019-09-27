الشركة التونسية للملاحة أمّنت 239 سفرة بحرية ونقلت أكثر من 203 ألف مسافر إلى موفى أوت 2019

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- قامت الشركة التونسية للملاحة إلى غاية 31 أوت 2019، بتأمين 239 سفرة على خطوط بحرية ثلاثة وهي تونس - مرسيليا وتونس - جنوة وخط جرجيس الذي شُرع في استغلاله هذه الصائفة، وفق ما أعلن عنه الرئيس المدير العام لهذه الشركة، محمد حافظ الشريف الذي أفاد بأن أسطول الناقلة الوطنية، تمكّن من نقل أكثر من 203 آلاف مسافر خلال هذه السفرات.وأضاف الشريف خلال لقاء إعلامي نظمته الشركة التونسية للملاحة، مساء يوم الخميس، على متن الباخرة "تانيت"، على هامش حفل استقبال نُظّم على شرف المشاركين في الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري "سياماب 2019 "، أن الناقلة الوطنية البحرية تتطلع في العام المقبل (2020)، إلى البحث عن صيغ لتعزيز أسطولها وتطوير خدماتها المتعلقة بنقل المسافرين.وقال أيضا إن موسم نقل المسافرين يُعدّ "موسما جيدا، مقارنة بالموسم الفارط".كما أن فترات تأخّر الرحلات لم تكن طويلة وأن أغلب حالات التأخير كان بسبب بالأحوال الجوية، مشيرا إلى إمكانية قيام الشركة في 2020 باستئجار سفينة من نوع (RO-PAX)، لنقل المسافرين والسيارات والمجرورات في السفرة ذاتها.ولاحظ رئيس مدير عام الشركة أن الخط البحري جرجيس، أمّن 11 سفرة بحرية، تم خلالها نقل أكثر من 8 آلاف مسافر وما لا يقل عن 3 آلاف سيارة، معتبرا أن هذه التجربة كانت في مجملها "ناجحة".وأوضح في هذا الصدد أنه ستتم بعد انتهاء الموسم، "مراجعة مردودية بعض السفرات على هذا الخط البحري".من جهة أخرى تطرّق محمد حافظ الشريف إلى نشاط نقل البضائع والذي تؤمنه حاليا 5 سفن دحرجة، 4 على ملك الشركة التونسية للملاحة وسفينة خامسة عملاقة يتم تأجيرها على مدار السنة، مشيرا إلى أن 55 بالمائة من حجم المجرورات المنقولة بحرا من تونس، تؤمنها هذه الناقلة البحرية الوطنية، عبر 5 خطوط بحرية منتظمة مع موانئ أوروبية.وذكر أن طاقة العرض الأسبوعية لهذه السفن، هي في حدود 1600 مجرورة أو ما يعادلها من الحاويات، ملاحظا أن الشركة التونسية للملاحة تقدم لحرفائها في مجال الشحن تعريفات تفاضلية للبضائع الموجهة للتصدير والمواد الفلاحية والبضائع ذات القيمة المضافة.من ناحيته أوضح المدير العام للنقل البحري بوزارة النقل، أن الشركة التونسية للملاحة التي تنشط في مجال تنافسي حاد، إضافة إلى ارتفاع كلفة المحروقات وأسعار السفن، ستتمتع بالإمتيازات التي تم إقرارها لفائدة قطاع التصدير، وفق ما جاء في المجلس الوزاري المضيّق الذي عقد يوم 16 أوت 2019 حول قطاع النقل واللوجستية. كما أن الشركة "ستستثمر في سفن جديدة مواكبة للتكنولوجيا ومحترمة للبيئة وتواكب حاجيات حرفائها".