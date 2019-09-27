إجراء عملية قرعة المتناظرين في الانتخابات التشريعية 2019

Vendredi 27 Septembre 2019



باب نات

المناظرة الأولى:

ترتيب الوقوف أمام الكاميرا

المناظرة الثانية:

المناظرة الثالثة:

- جرت عشية يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 بمقر مؤسسة التلفزة التونسية عملية القرعة الخاصة بإختيار القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية التي ستشارك في المناظرات الثلاث المبرمجة أيام الاثنين 30 سبتمبر والثلاثاء 01 والإربعاء 02 أكتوبر 2019 إنطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.عملية القرعة التي أشرف عليها عدلي تنفيذ وحضرها ممثلون عن منظمة "عتيد" ومرصد "شاهد" تمت وفق التصنيف الوارد في ملحق القرارات المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصريتيار المحبةحركة تحيا تونسالحزب الاشتراكي الدستوريالحزب الدستوري الحرحزب الأملحزب تونس للجميعإئتلاف مواطنون ونشاركحزب أمل تونسحزب الخضر للتقدمحزب العدالة والتنميةحركة شباب تونس الأحرارإئتلاف أمل وعمل المستقلةحزب هلموا لتونسالتحالف من اجل تونسإئتلاف عيش تونسيحركة الشعببني وطنيالحزب الاشتراكيحركة مشروع تونسإئتلاف الشباب يتحدىالتيار الديمقراطيالرسالة / توزرحزب القطبإئتلاف كلنا للوطنالاتحاد الشعبي الجمهوريحركة شباب نحن لهاحزب حركة النهضةهذا وسيتناظر في كل حصة تسعة من ممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية حول ثلاثة محاور هي المسائل الاجتماعية التربوية والصحية والمسائل التنموية الاقتصادية والمالية فيما سيتناول المحور الثالث التنمية الجهوية