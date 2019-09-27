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إجراء عملية قرعة المتناظرين في الانتخابات التشريعية 2019

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - جرت عشية يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 بمقر مؤسسة التلفزة التونسية عملية القرعة الخاصة بإختيار القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية التي ستشارك في المناظرات الثلاث المبرمجة أيام الاثنين 30 سبتمبر والثلاثاء 01 والإربعاء 02 أكتوبر 2019 إنطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.

عملية القرعة التي أشرف عليها عدلي تنفيذ وحضرها ممثلون عن منظمة "عتيد" ومرصد "شاهد" تمت وفق التصنيف الوارد في ملحق القرارات المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري


المناظرة الأولى:
ترتيب الوقوف أمام الكاميرا

تيار المحبة
حركة تحيا تونس
الحزب الاشتراكي الدستوري
الحزب الدستوري الحر
حزب الأمل
حزب تونس للجميع
إئتلاف مواطنون ونشارك
حزب أمل تونس
حزب الخضر للتقدم


المناظرة الثانية:

حزب العدالة والتنمية
حركة شباب تونس الأحرار
إئتلاف أمل وعمل المستقلة
حزب هلموا لتونس
التحالف من اجل تونس
إئتلاف عيش تونسي
حركة الشعب
بني وطني
الحزب الاشتراكي


المناظرة الثالثة:

حركة مشروع تونس
إئتلاف الشباب يتحدى
التيار الديمقراطي
الرسالة / توزر
حزب القطب
إئتلاف كلنا للوطن
الاتحاد الشعبي الجمهوري
حركة شباب نحن لها
حزب حركة النهضة

هذا وسيتناظر في كل حصة تسعة من ممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية حول ثلاثة محاور هي المسائل الاجتماعية التربوية والصحية والمسائل التنموية الاقتصادية والمالية فيما سيتناول المحور الثالث التنمية الجهوية

  
  
     
  
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