مسؤولون عن قطاع الفلاحة العربية يبحثون بتونس الترابط بين قطاعات المياه والطاقةوالزراعية لتحقيق الامن الغذائي العربي

Jeudi 26 Septembre 2019
وات - يبحث مسؤولون عن قطاع الزراعة والمياه في العالم العربي ، غدا الجمعة ، بتونس " الحاجة الى الترابط بين قطاعات المياه والطاقة و والزراعية لتحقيق الامن الغذائي والتنمية المستديمة في ظل بيانات تؤكد استخدام اكثر من 83 بالمائة من الموارد المائية في القطاع الزراعي.
وتنعقد هذه الندوة ، في اطار يوم الزراعة العربي وسيحضره وزير الفلاحة والموارد والصيد البحري سمير الطيب والامين العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (مقرها السودان) ابراهيم ادم احمد الدخيري الى جانب مسؤولين وخبراء وفق بلاغ اصدرته وزارة الفلاحة الجمعة.
وارجعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في ورقة اعلامية نشرتها على موقعها الالكتروني ، اختيار موضوع الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والزراعية بحاجة المنطقة العربية الى تطوير قدراتها في اطار دولي (اهداف التنمية المستديمة) والدفع نحو التنمية الخضراء والتصدي لتغيرات المناخ.
وخلص تقرير أوضاع الامن الغذائي العربي لسنة 2019 الى ان الموارد المائية في المنطقة العربية تصنف في خانة "الندرة" وان نصيب الهكتار الواحد من المياه السطحية لايزيد عن 1،5 بالمائة كما نظم التعاون مع قطاع ادارة المياه في المنطقة لاتزال "منفصلة " وفق المنظمة.
وتشير بيانات المنظمة التي أطلقت قبل 47 عاما الى انجاز زهاء 500 دراسة وتدريب اكثر من 35 الف اطار عربي وتاهيل اكثر .1600 متخصص في الزراعة اكاديميا وانجاز 1000 مشروع تنموي
وتنعقد هذه الندوة ، في اطار يوم الزراعة العربي وسيحضره وزير الفلاحة والموارد والصيد البحري سمير الطيب والامين العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (مقرها السودان) ابراهيم ادم احمد الدخيري الى جانب مسؤولين وخبراء وفق بلاغ اصدرته وزارة الفلاحة الجمعة.
وارجعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في ورقة اعلامية نشرتها على موقعها الالكتروني ، اختيار موضوع الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والزراعية بحاجة المنطقة العربية الى تطوير قدراتها في اطار دولي (اهداف التنمية المستديمة) والدفع نحو التنمية الخضراء والتصدي لتغيرات المناخ.
وخلص تقرير أوضاع الامن الغذائي العربي لسنة 2019 الى ان الموارد المائية في المنطقة العربية تصنف في خانة "الندرة" وان نصيب الهكتار الواحد من المياه السطحية لايزيد عن 1،5 بالمائة كما نظم التعاون مع قطاع ادارة المياه في المنطقة لاتزال "منفصلة " وفق المنظمة.
وتشير بيانات المنظمة التي أطلقت قبل 47 عاما الى انجاز زهاء 500 دراسة وتدريب اكثر من 35 الف اطار عربي وتاهيل اكثر .1600 متخصص في الزراعة اكاديميا وانجاز 1000 مشروع تنموي
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Par:mandhouj (France )
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