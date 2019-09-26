توزر: انطلاق التحضيرات للموسم السياحي الشتوي في ظل مؤشرات إيجابية

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- انطلقت تحضيرات المصالح المعنية في ولاية توزر من بلديات ومصالح المندوبية الجهوية للسياحة للموسم السياحي الشتوي وفق ما ذكره اليوم لــ(وات) المندوب الجهوي ياسر صوف، مبيّنا أنه يتم التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وتم عقد المجلس الجهوي للسياحة خلال الأسبوع المنقضي.وانطلقت على إثر المجلس الجهوي للسياحة حملات نظافة تنفذها البلديات السياحية في الجهة تشمل المناطق والمسالك السياحية وشرع فريق التفقد بالمندوبية الجهوية للسياحة في تأمين حملات تفقد للنزل ووكالات الاسفار لتفقد جودة الخدمات المسداة للسائح.وينتظر أن تشهد الجهة في الفترة المقبلة وفق ذات المصدر تنظيم تظاهرات رياضية ذات طابع سياحي منها سباق الترا ميراج الجريد فضلا عن تظاهرات ثقافية مدعومة من وزارة السياحة والصناعات التقليدية وهي تظاهرة الكثبان الالكترونية ومهرجان روحانيات نفطة والمهرجان الدولي للواحات.وتوقّع المندوب الجهوي موسما طيبا باعتبار التظاهرات المبرمجة وكذلك المؤشّرات المسجّلة من بداية السنة الى نهاية شهر أوت توافد نحو 165981 سائحا على الجهة وتحقيق 235 ألف ليلة مقضّاة بنسبة تقدّم تقدّر بــ 26 بالمائة.