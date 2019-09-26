تشريعية 2019- مدنين: تواصل الحملة التشريعية وتسجيل94 مخالفة ''بسيطة'' حسب رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات

Jeudi 26 Septembre 2019



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- تتواصل الحملة الانتخابية بالدائرة الانتخابية في مدنين بنسق طبيعي مع تسجيل بعض المخالفات التي بلغ عددها 94 مخالفة تتعلّق بأنشطة غير مصرّح بها والتعليق في غير الأماكن المخصصة وتعليق بيانات غير مؤشّرة وفق ما ذكره رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات راشد بوقربة الذي اعتبر أنّ هذه المخالفات بسيطة ولست خطيرة، حسب رأيه.وفي نشاط هذا اليوم ركّزت اليوم قائمة حركة النضال الوطني الحزبية خيمة اليوم بمدينة بني خداش في اطار حملتها للانتخابات التشريعية وتواصلها مع الناخبين بالدائرة الانتخابية بمدنين وتقديم فحوى برنامجها الذي سيعمل فيه من نال نصيبا من الاصوات ليكون ضمن مجلس النواب على النهوض بالجهة لاخراجها من واقع التهميش عبر عدة نقاط.ويحوصلها رئيس القائمة طاهر الهازل في تفعيل المشاريع الكبرى المعطلة مثل ربط مدنين وجرجيس بالسكة الحديدية واحداث كلية الطب وتفعيل الميناء التجاري في جرجيس ومشروع الجسر الرابط بين جربة والجرف الى جانب احداث منطقة حرة ببن قردان ودعم السياحة ووضع حل جذري لمشكل النفايات ومساعدة الفلاحين ودعم قطاع الصيد البحري .وواصلت القائمة المستقلة بني وطني حملتها بما أتيح لها من امكانيات وفق رئيسها فوزي بن الحاج ابراهيم من خلال اتصالات مباشرة مع المواطنين في الاحياء والاسواق وخاصة في جزيرة جربة .ويتعهّد رئيس القائمة بدعم الجماعات المحلية بالجهة والعمل على تنفيذ مختلف المشاريع العمومية بالجهة وتركيز مؤسسات جهوية بجزيرة جربة مثل فرع للبنك المركزي والمحكمة الابتدائية وإيجاد مكتب جهوي في كل ادارة محلية لتقريب الخدمات من المواطن والمستثمر الى جانب العمل على إلغاء فرض 2500 متر مربّع للبناء في المناطق الفلاحية بجزيرة جربة والدفع بانجاز مشروع الجسر الرابط بين جربة والجرف وتطوير الخدمات الصحية .وواصلت قائمة تحيا تونس تحركاتها بمدينة مدنين من خلال الخيمة الدعائية وتوزيع مطبوعات صغيرة الحجم تحمل صور أعضاء القائمة مع استعمال مضخّم الصوت من الخيمة للتعريف بالقائمة .وتحمل هذه القائمة التي يرأسها مبروك كرشيد عدة اهداف في برنامجها ومنها تحرير الادارة من القوانين المكبلة وتحرير الطاقات البديلة النظيفة والقطع مع الاخفاق المدرسي واصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وتحقيق عدالة اجتماعية وتوازن بين الجهات .وتتعهد القائمة الحزبية حركة شباب تونس الوطني وفق رئيسها انيس بالهوشات باعادة النظر في العقود الدولية وابرام اتفاقيات جديدة مع فرنسا واحداث مستوصفات في المناطق الداخلية واحداث بطاقة ذكية لتسليم ادوية الامراض المزمنة واعادة استعمال البذور التونسية واستبدال اللغة الفرنسية الثانية باللغة الانقليزية واحداث شعب جامعية مختصة في التصنيع والتكنولوجيا الحديثة.