تشريعية 2019-اريانة: رئيس قائمة ''احبك يا شعب'' المستقلة يقول إنه يواجه عراقيل وتهديدات تعيقه على القيام بحملته الانتخابية

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- قال رئيس قائمة "احبك يا شعب" المستقلة مروان السباعي المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية أريانة " انه يواجه جملة من العراقيل والتهديدات ما فتئت تلاحقه منذ انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية يوم 14 سبتمبر الجاري صحبة اعضاء القائمة "مطالبا الهيئة الفرعية للانتخابات في اريانة بالتدخّل لفرض احترام القانون وإنصافه بتمكينه من القيام بالدعاية لقائمته المستقلة على غرار ما هو معمول به بالنسبة لبقية القائمات المترشحة" واوضح رئيس القائمة في تصريح لــ(وات) اليوم الخميس ان بعض الاطراف الموالية لقائمات مترشحة متنافسة تعمل على عرقلة انشطته الدعائية من خلال تمزيق البيانات والاعتداء على الاملاك الخاصة (سيارة والمحامل الدعائية) مطالبا الهيئة الفرعية للانتخابات بالتدخّل لوقف الاعتداءات والسماح له بوضع المعلّقات الانتخابية في الاماكن المرخص لها دون اقصاء او تمييز " حسب قوله.وقدّم مروان السباعي قائمة "احبك يا شعب" المستقلة قائلا" نسعى لتغيير المناهج التعليمية واحداث المزيد من المؤسسات التربوية بجهة اريانة مع الاعتناء بالفئات الضعيفة عبر مضاعفة عدد المنتفعين بمنحة العائلات المعوزة والترفيع فيها لتكون ملائمة ومتطلبات الحياة اليومية الى جانب تطوير القطاع الفلاحي وتعصير اليات الانتاج والانتاجية والقضاء تدريجيا على الفساد والمحسوبية بالادارات ودعم القطاع الصناعي والتشجيع على الاستثمار بتعزيز البنية التحتية الصناعية للجهة.ويذكر أن نحو 15 قائمة حزبية مترشحة قد نزلت بثقلها للقيام بالانشطة الدعائية في اليوم الثالث عشر من الحملة الانتخابية واختارت بالخصوص المناطق الشعبية والاحياء ذات الكثافة العالية بكل من التضامن والمنيهلة ورواد وسيدي ثابت وقلعة الاندلس للتعريف ببرامجها الانتخابية ومنها قائمات احزاب" الامل" و"بني وطني" و"قلب تونس" والحزب الدستوري الحر" وحركة الشعب " والمؤتمر من اجل الجمهورية و"الرحمة" وحركة النهضة والاتحاد الشعبي الجمهوري والتكتل وحركة "الشباب نحن لها" والجبهة الشعبية و"امل تونس" والتيار الديمقراطي" و"مشروع تونس" حيث قامت بتوزيع المطويات وتنشيط الخيمات الدعائية والتواصل المباشر مع المواطنين بالأحياء والاسواق والمحلات التجارية ومحطات النقل والمنتزهات.