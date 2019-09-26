تشريعية 2919- توزر: تقريب الخدمات الصحية وتنويع المنتوج السياحي أهداف مشتركة للقائمتين المستقلتين ''الوطن الجديد'' و''لسان الجريد''

Jeudi 26 Septembre 2019



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- تقريب الخدمات الصحية ودعمها وتنويع المنتوج السياحي بإحداث محطات استشفائية أهداف مشتركة مضمّنة في البرنامجين الانتخابيين للقائمتين المستقلتين "الوطن الجديد" و"لسان الجريد" المترشحتين بدائرة توزر واللتان انطلقت اليوم بصفة فعلية في أنشطتهما الميدانية.وخصّصت قائمة "الوطن الجريد" فريقا يجوب أحياء "جهيم" و"بلاد الحضر" و"صحراوي" بمدينة توزر لتوزيع البرنامج والتعريف بالقائمة وانتقلت أعضاء قائمة "لسان الجريد" ومناصريها الى منطقة "بوهلال" بمعتمدية دقاش أين تم تعليق بيان وصور القائمة وتوزيع مطويات والالتقاء بعدد من الناخبين لتقديم القائمة والاستماع الى مشاغلهم.وفي المجال السياحي تقترح قائمة الوطن الجديد وفق رئيسها وائل مباركي استعمال المياه الجوفية الحارة في دقاش وحامة الجريد لإحداث محطات استشفائية بغاية تنويع المنتوج السياحي إضافة الى دعم الحرف التقليدية للمرأة الريفية واستقطاب سياحة المؤتمرات لنفس الهدف.وترى القائمة أن القطاع الصحي في حاجة الى دعم البنية التحتية وتوفير الادوية والمعدات ودعم طب الاختصاص الى جانب تقريب الخدمات الإدارية بإحداث بعض المرافق الضرورية منها محكمة عقارية وفرع لديوان قيس الأراضي.ويضم البرنامج أيضا مقترحات متعلقة بالبنية التحتية من خلال تطوير النقل البلدي في الولاية وربط مركز الولاية بالمعتمديات عبر حافلات قارة، وتقليص نسبة ضياع مياه الري ودعم الاستثمار في الصناعات التحويلية للقطاع الفلاحي وضرورة تهيئة مناطق صناعية في جميع المعتمديات.وتقترح من ناحيتها القائمة المستقلة لسان الجريد ضرورة تثمين المياه الجوفية الحارّة لبعث محطات استشفائية بهدف إعادة سياحة الإقامة الى الجهة وفق ما ذكره عبد الرحمان الرويسي رئيس القائمة، وذلك من خلال مجموعة من المكونات الأخرى منها تشجيع سياحة المؤتمرات بإحداث قصر مؤتمرات دولي يحتضن التظاهرات الكبرى وبعث مركز رياضي بمواصفات عالمية وإدراج معتمدية دقاش في المسلك السياحي ودعم السياحة البيئية.وفي المجال الصحي يرى رئيس القائمة أهمية تبنّي مقترح احداث كلية للطب في جهة الجنوب الغربي تساعد على تقريب الخدمات وتحسينها في الاقليم بما فيها ولاية توزر وفي انتظار ذلك تطرح القائمة دعم هذا القطاع من خلال إعادة تصنيف المستشفيات وبعث أقسام جامعية في المستشفى الجهوي بتوزر، معتبرا أن تحسين قطاع الخدمات يعد بمثابة قاطرة للتنمية على غرار تحسين الخط الحديدي الرابط بين توزر والعاصمة وتحديثه وتقليص المسافة وربط الولاية بالطريق السيارة وضرورة احداث شركة جهوية للنقل.وتقترح كذلك تثمين الطاقة الشمسية بإحداث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية سواء لأغراض فلاحية أو صناعية، وأيضا برامج تعنى بالفئات الهشة على غرار المرأة الريفية وحاملي الاعاقات وكبار السن مع دعم المجتمع المدني الى جانب حل الإشكالات الفلاحية التي حدت من مردودية القطاع منها حفر آبار والتسوية العقارية للأراضي الفلاحية وإحداث مقاسم فلاحية جديدة.