الرابطة 1 / مباريات الدفعة الاولى / حكام الجولة الرابعة

Jeudi 26 Septembre 2019



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- في ما يلي حكام مباريات الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستقام يوم الاحد 29 سبتمبر الجاري :الساعة 15 ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - نجم المتلوي أمير الوصيفملعب رادس النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري مجدي بالحاج عليلم يتم تحديد الملعب نادي حمام الانف - هلال الشابة سليم بلخواص