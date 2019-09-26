Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - A Gadan Alkak  

الرابطة 1 / مباريات الدفعة الاولى / حكام الجولة الرابعة

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
وات - في ما يلي حكام مباريات الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستقام يوم الاحد 29 سبتمبر الجاري :
الأحد 29 سبتمبر
الساعة 15 ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - نجم المتلوي أمير الوصيف
ملعب رادس النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري مجدي بالحاج علي


لم يتم تحديد الملعب نادي حمام الانف - هلال الشابة سليم بلخواص

  
  
     
  
cadre-fb9add8e6d6a1a03da5d8c5d2b11d721-2019-09-26 19:07:11






0 de 0 commentaires pour l'article 189866



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 26 سبتمبر 2019 | 27 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:39 18:13 15:36 12:18 06:10 04:44
24°
 24° % 64 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
24°-2228°-2130°-2230°-2230°-22
  • Avoirs en devises
    17943,2

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14400 DT        1$ =2,85410 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   237,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569525446|189866 286|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires