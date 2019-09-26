الرابطة 1 / مباريات الدفعة الاولى / حكام الجولة الرابعة

Jeudi 26 Septembre 2019
وات - في ما يلي حكام مباريات الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستقام يوم الاحد 29 سبتمبر الجاري :
الأحد 29 سبتمبر
الساعة 15 ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - نجم المتلوي أمير الوصيف
ملعب رادس النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري مجدي بالحاج علي
لم يتم تحديد الملعب نادي حمام الانف - هلال الشابة سليم بلخواص
الأحد 29 سبتمبر
الساعة 15 ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - نجم المتلوي أمير الوصيف
ملعب رادس النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري مجدي بالحاج علي
لم يتم تحديد الملعب نادي حمام الانف - هلال الشابة سليم بلخواص
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Par:mandhouj (France )
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