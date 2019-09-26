كرة القدم: الاتحاد الحلبي السوري يتعاقد مع المدرب قيس اليعقوبي

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- تعاقد نادي الاتحاد الحلبي الذي ينشط في البطولة السورية لكرة القدم مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي حسب ما اعلن الفريق امس على صفحته الرسمية على فايسبوك.وأعرب اليعقوبي (53 سنة) في تصريح لموقع النادي عن " سعادته الكبيرة بالتعاقد مع فريق عريق وله بطولات عديدة " مضيفا انه " لن يبخل على النادي بأي جهد لتحقيق نتائج جيدة في الموسم الجديد " .واشرف اليعقوبي الى حدود ماي 2019 على المقاليد الفنية لنادي الوحدات الاردني قبل اقالته وكامل افراد الطاقم الفني وتعيين بسام الخطيب على راس فريق اكابر كرة القدم .وجاءت اقالة اليعقوبي على خلفية الهزيمة التي مني بها الوحدات على ارضه امام نادي الرمثا بنتيجة 1-3 في ذهاب الدور النهائي لكاس الاردن.وكان اليعقوبي تسلم مقاليد الفريق الاردني في اكتوبر 2018 بعد ان خاض ثلاث تجارب تدريبية في الخارج مع الشعلة السعودي 2009 والوكرة القطري 2016 والعربي القطري 2017.كما تولى تدريب عدة اندية تونسية من بينها فريقه الام النادي الافريقي وقوافل قفصة ومستقبل المرسى والملعب القابسي والاتحاد المنستيري ونجم حلق الوادي والكرم.