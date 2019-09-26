صفاقس : تاجيل التصريح بالحكم في قضية غلق مصب ''القنة'' بعقارب إلى 10 اكتوبر القادم ومسيرة على خلفية وفة فتاة نتيجة '' لسعة بعوضة''

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- قرّرت محكمة الناحية في مدينة عقارب التابعة لولاية صفاقس اليوم الخميس، حجز القضية المتعلقة بالتوقّف الفوري عن استعمال مصبّ "القنة" لتجميع الفضلات الكائن في عقارب والتي جاءت بناء على إذن على عريضة صدرت يوم 11 جويلية الماضي اثر شكوى تقدم به عدد من متساكني المنطقة المتضررين من المصبّ ومكونات المجتمع المدني، وذلك من أجل مزيد التامل في ملفّ القضية والتصريح بالحكم يوم 10 اكتوبر القادم ، وفق ما افادت به المحامية فريدة بن عكاشة عن فريق الدفاع عن المتضررين صحفية /وات/ بصفاقس.وأوضحت بن عكاشة ان محكمة الناحية بعقارب قد اصدرت يوم 11 جويلية 2019 إذنا على عريضة يقضي بالتوقف الفوري عن استعمال مصب "القنة" لتجميع الفضلات نظرا للأخطار التي يمثّلها على صحة المواطنين وحقهم في التمتع ببيئة سليمة وذلك حسب الفصلين 213 و214 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وما ينص عليه الفصل 45 من الدستور.وكانت القاضية بمحكمة الناحية بعقارب احلام قوبعة قد صرّحت سابقا لصحفية (وات) أنّ هذا الاذن قد تمّ التوجّه به أساسا الى وزارة الشؤون المحلية والبيئة وشركة المناولة "سيقور" والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير يلزمها بإزالة الفضلات التي تم تجميعها بمصب "القنة" وذلك في غضون ستة اشهر من تاريخ أصدار هذا الاذن أي يوم 11 جويلية ، مشيرة الى أن قرار المحكمة جاء على إثر شكوى رفعها عدد من متساكني منطقة عقارب ومكونات المجتمع المدني" في ذات الاطار وعلى خلفية وفاة فتاة (21 عاما) بمعتمدية عقارب اليوم الخميس إثر تعرّضها منذ يومين للسعة بعوضة سامّة حسب ما ردّده نشطاء في المجتمع المدني وأهالي المنطقة وتمّ ترويجه عبر صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ، انطلقت صباح اليوم من أمام مقر محكمة الناحية بعقارب مسيرة شعبية جابت شوارع المدينة وذلك بمشاركة نشطاء في المجال البيئي وعدد من متساكني المنطقة.وقد رفع المحتجون خلال هذه المسيرة شعارات غاضبة للتنديد بالوضع البيئي الكارثي بالمنطقة وما نتج عنه من حالات وفاة ومرض باتت متكررة.