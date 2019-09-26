تشريعية 2019: المهدية: توفير الأمن والعناية بالطبقات الضعيفة أهم برامج عدد من القائمات

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- كثفت قائمة حزب حركة النهضة المترشحة للانتخابات التشريعية 2019، عن دائرة المهدية، من اتصالها المباشر بالمواطنين للتعريف ببرنامجها الانتخابي حيث زار اعضاء القائمة، الخميس، معتمديات المهدية والشابة وسيدي علوان والسواسي وبومرداس بالإضافة إلى شربان وأولاد الشامخ.ويرتكز برنامج القائمة، الذي يحمل شعار "العدل أساس العمران"، على ستة محاور هي الأمن حيث تعد بالتصدي للفساد وتحقيق أمن المواطن ومحور الشباب ويتضمن بنودا تتعلق بإحداث مركبات رياضية وترفيهية بالبلديات وتيسير تمويل بعث المشاريع الصغرى مع طرح إمكانية تسويغ الأراضي الدولية لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية.كما تركز القائمة، على النهوض بالمرأة عموما وخاصة الريفية والرفع من القدرة الشرائية من خلال السيطرة على الأسعار وتأهيل مسالك التوزيع وتطوير أجهزة الرقابة مع إحداث منحة المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة بالإضافة إلى محور الاستثمار ومحور التنمية اللذان يتضمنان انجاز ميناء تجاري بمنطقة العالية وتركيز قطب صناعي بمنطقة المسلان.وتعطي قائمة حزب الشعب، من جهتها، الأولوية في برنامجها الانتخابي لمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية وتوفير الأمن ومحاربة الإرهاب مع صياغة منوال تنمية جديد قائم على معطيات ومؤشرات واقعية.ويتضمن برنامج القائمة، التي تنوع من أنشطتها الدعائية بين الاتصال المباشر والمقاهي السياسية وزيارة المناطق الريفية، توسيع التغطية الأمنية في مختلف مناطق ولاية المهدية خاصة مع غياب هذه الخدمة في العديد منها.وتعد الناخبين، أيضا، بدعم الفلاح وتأهيل الفلاحة لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية في جهة المهدية علاوة على تطوير البنية التحتية الصناعية لجلب المستثمرين واستقطاب المؤسسات الصناعية وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة إلى جانب تمتيع عدد من معتميات المهدية بالامتياز الجبائي.وتصبو القائمة المستقلة "الوفاق"، من خلال تقدمها للانتخابات التشريعية، إلى دعم المشاركة الجماعية في بناء الديمقراطية والتسويق لمبدإ قبول الرأي المخالف وتمكين المواطن من المشاركة الفعلية في صياغة سياسة بلاده الداخلية والخارجية.وتقدم القائمة نفسها على أنها تحمل رؤية استشرافية وتصحيحية ونقدية للتشريع العام في تونس من حيث تقادمه وعدم ملائمته لمجريات الحياة العامة والتطور الذي تشهده تونس وبالتالي صعوبة تطبيقه.وترنو "الوفاق" الى تغيير التشريع المتصل بالمرفق العمومي بما يجعله ملبيا لانتظارات المواطن وداعما لحقوقه ومطورا لخدماته بالإضافة إلى تغيير التشريع المتعلق بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية حتى يبلغ المواطن مستوى الرفاه.وتتعهد القائمة الائتلافية "الوطن الجديد"، التي خيرت أن تترأسها إمرأة من ذوات الكفاءة العلمية، بالإهتمام أكثر بالتربية والتعليم ودعم الطالب والتلميذ عبر خطة تطوير يشارك في صياغتها الولي والتلميذ والمربي والنقابات وسلطة الإشراف.ويشتمل برنامج القائمة على نقاط تهم دعم المستشفيات العمومية بالتجهيزات والموارد البشرية المختصة ومعاضدة أطباء الصحة العمومية وتشجيعهم على العمل في المناطق الداخلية وأساسا أطباء الاختصاص منهم.وتعد، أيضا، بتطوير المناطق الصناعية بكل معتمديات المهدية وتوفير التغطية الاجتماعية لفائدة صغار البحارة وتشجيعهم علاوة على دعم الطاقات النسائية ودعم حضور المرأة في المشهد الاقتصادي والاجتماعي الجهوي.