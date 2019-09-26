تشريعية 2019-صفاقس2: رئيس قائمة ''الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي'' يقدم في ندوة صحفيّة أهداف ترشحه كمستقل على رأس قائمة ائتلافية

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- قال رئيس القائمة الائتلافية "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة صفاقس2 ، محمد علولو، أن دخوله غمار هذه الانتخابات هو بغاية "وضع خبرته وتجاربه على ذمة الحياة السياسية في تونس والعمل على تغيير المشهد السياسي الحالي وتحسين مؤشرات تمثيل جهة صفاقس في الخارطة الوطنية احتراما لمفهوم الدولة المسؤولة والعادلة بين الأفراد والجهات التي تفرض علوية القانون وتضمن الحريات وكرامة المواطن"، على حدّ قوله.وأكّد علولو، في ندوة صحفية عقدها، اليوم الخميس، رفقة أعضاء القائمة في إطار حملتها الانتخابية، أهميّة الحقّ في التعليم والصحة وتكافؤ الفرص في إطار نظام لامركزي يجسّم التوجّه الديمقراطي للبلاد ويمكّن من " استعادة صفاقس مكانتها كقاطرة اقتصادية تنمو وتزدهر في بيئة سليمة عبر إزالة حقيقية لمعضلة التلوّث ورفع الحصار المضروب على الجهة، بسبب وضعية الطرقات الرديئة وتعطّل نشاط الميناء التجاري المقتصر على النشاط الكيميائي بما يفتح آفاقا حقيقية أمام حركة الاستثمار"، وفق تعبيره.وانتقد من جهة أخرى، بعض الإجراءات التي أقرّتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي وصفها في ذات الوقت بـــ" الكسب العظيم بعد الثورة وضمانة لمستقبل الديمقراطية في تونس"، داعيا القائمين عليها الى التراجع عن شرط تنقّل المترشحين من الجهات الى تونس العاصمة لتسجيل حصة التعبير التلفزي التي تدوم 90 ثانية، علما وأنّه رفض التنقّل والقيام بالتسجيل كتعبير منه لرفضه هذا الإجراء، الذي يرى فيه " استنقاصا للمترشّحين ولقدرات الجهات والوحدات التلفزية الجهوية " حسب قوله.كما انتقد منعه من صفحات الاستشهار على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، "بتعلّة التمويل الأجنبي والصبغة التجارية للنشاط"، معبّرا عن خشيته من أن يكون ذلك "مقدمة لعودة المضايقات والممنوعات غير المنطقية"، بحسب رأيه.