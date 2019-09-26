تشريعية 2019 -سليانة: ''برنامجنا يرتكز على الإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة'' (مدير حملة قائمة ''مع بعضنا نبنيو سليانة'')

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- أكد مدير الحملة الانتخابية للقائمة المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بسليانة "مع بعضنا نبنيو سليانة"، نجيب الكسراوي، اليوم الخميس، لدى تنظيم خيمة دعائية بالسوق الاسبوعية بالجهة، أن برنامج القائمة الانتخابي يرتكز بالأساس على الإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة، على غرار مد السكك الحديدية بين مدينة الاخوات ومدينة سليانة وإنجاز المستشفى الجهوي بمكثر.وأضاف ذات المصدر، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن برنامج القائمة يقوم أيضا على دعم البلديات وخاصة المحدثة منها، بالامكانيات المالية والبشرية واللوجيستية الضرورية حتى تقوم بعملها على الوجه الأكمل.كما تعهد، بصيانة المدارس وتهيئة المسالك الفلاحية، فضلا عن بعث اللجان الثقافية المحلية والجهوية في إطار ايلاء القطاع الثقافي في الجهة الأهمية اللازمة لما له من دور هام في تنمية الامكانيات الفكرية واستغلال واستثمار المواهب وخصوصا في صفوف الشباب.