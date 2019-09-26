تشريعية 2019-نابل1: القائمة المستقلة ''نخدموا بلادنا'' تطمح للفوز في الانتخابات لإعلاء صوت الشباب بالبرلمان

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- تواصل القائمة المستقلة "نخدموا بلادنا" المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة نابل 1، حملتها الانتخابية بالاعتماد على التواصل المباشر بالناخبين بمختلف المعتمديات، وفق ما ذكرته عضو هذه القائمة المستقلة، أريج سلمان.وذكرت سلمان، في تصريح اليوم الخميس لصحفية (وات) بالجهة، عزم اعضاء قائمتها التي تتكون من مجموعة من الشباب على الفوز في هذه المحطة الانتخابية، لإعلاء صوت الشباب بالبرلمان والدفاع عن هذه الفئة وضمان حقها في التشغيل والعيش الكريم، معتبرة ان بطالة الشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا، من أولوية الاولويات في صورة نيل ثقة الناخبين.وأشارت في هذا الصدد، الى السعي من اجل إحداث صندوق تأمين على البطالة.وبخصوص معظلة مياه الشرب التي يعاني منها متساكنو الوطن القبلي، أشارت إلى العمل على حلها من خلال ضبط استراتيجية وطنية حول الماء للتوقي من خطر شح المياه، فضلا عن مزيد العناية بالقطاع الصحي الذي يشكو نقص الموارد البشرية والتجهيزات.وأدرجت هذه القائمة النهوض بقطاع النقل، ضمن برنامج عملها في حال تمثيلها بالبرلمان، عبر تحسين جودة النقل العمومي والحث على استكمال الطريق الوطنية الرابطة بين نابل وقربة في أقرب الآجال ودعم مشروع المترو الرابط بين شمال الولاية وجنوبها.و لفتت سلمان، إلى جملة من النقاط التي ينص عليها برنامج قائمتها، على غرار إيجاد حلول للإشكاليات التي تعيق القطاع الفلاحي وتحسين السياحة الداخلية بمعتميدات الهوارية وقليبية وتقليص القيمة الضريبية المسلطة على الموظفين بالقطاعين العام والخاص والضغط على غلاء الأسعار وحماية حقوق المتقاعدين.