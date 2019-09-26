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دوّار هيشر: سقوط جزء من سقف قاعة تدريس بالمعهد الثانوي حي الشباب

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
وات - شهدت ظهر أمس الأربعاء إحدى قاعات المعهد الثانوي حي الشباب سقوط جزء من السقف وكانت القاعة شاغرة ولم يتم تسجيل أيّة أضرار بشرية ، حسب ما ذكره اليوم كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي في دوّار هيشر طارق العليبي لمكتب (وات ) في منوبة.
وأكّد أن هذه الحالة هي الثانية التي يشهدها المعهد بعد سقوط جزء من سقف مخبر الفيزياء قبل سنوات وإصدار قرار إخلاء مع التعهد بتهيئته لكن لم يتم أيّ تدخّل لحدّ الآن.
وأضاف أن الاطار التربوي بهذه المؤسسة اصبح يشتغل في ظروف لا تتوفّر فيها شروط العمل المريح وتشقّقت جدران بناية إدارتها، مشيرا إلى أن حال أغلب المؤسسات التربوية بدوار هيشر بات مشابها، إذ سقط سقف أحد مخابر اعدادية 20 مارس بحي خالد بن الوليد وتقادمت جدران قاعات المدرسة الاعدادية الشباب كما تشققت بناية إدارة ابن رشيق مثيرة مخاوف الإطار الإداري وذلك رغم صيانتها في 2016 وبرمجة اعتمادات هامة لذلك، حسب قوله.
وطالب كاتب عام النقابة الأساسية بالإسراع بتعهّد المؤسسات التربوية التي تتطلب التدخل بالصيانة مع احترام شروط الجودة في الأشغال.

وكانت مصالح المندوبية الجهوية للتربية في منوبة قد خصصت خلال السنة الدراسية الحالية قيمة 8 ملايين دينار للقيام بأشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية وذلك بالإضافة إلى رصد 11 مليون دينار لإجراء أشغال توسعة بعدد من المؤسسات التربوية.

  
  
     
  
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