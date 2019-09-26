تشريعية 2019-صفاقس1: ارتفاع وتيرة الحملة الانتخابية وتركيز القائمات على الخيمات الدعائية والاتصال المباشر بالناخبين

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- مع اقتراب نهاية الاسبوع قبل الاخير من الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية 2019، شهدت وتيرة أنشطة مختلف القائمات المترشحة لمجلس نواب الشعب القادم عن دائرة صفاقس1 ارتفاعا ملحوظا، حيث ركزت بالخصوص على تنظيم الخيمات الدعائية والتواصل المباشر مع الناخبين للتعريف ببرامجها الانتخابية.هذا وقد استقطبت السوق الاسبوعية بالرملة في جزيرة قرقنة، عديد القائمات المترشحة لطرح برامجها الانتخابية للعموم على غرار قائمة "ريحة البلاد" المستقلة، التي بادر اعضاءها بتركيز خيمة دعائية داخل السوق والقيام بالتواصل المباشر مع الاهالي ومدهم بمطويات تعرف ببرنامجهم الانتخابي، الذي يقوم وفق رئيسها، الهادي القمري، على "الدفاع على جهة صفاقس المهمشة في عديد المجالات الثقافية منها والصحية والاقتصادية والخدماتية والبيئية وغيرها والعمل من أجل النهوض بها في مستوى التنمية والتشغيل والقضاء على التلوث".كما قام أعضاء القائمة بتركيز خيمة ثانية بمنطقة "أولاد بوعلي".من جهتهم، قام أعضاء قائمات "يد وحدة" و"ائتلاف الكرامة" و"حزب حركة الشباب نحن لها" و"الحزب الدستوري الحر"، تركيز خيمات دعائية وسط السوق الاسبوعية بالرملة في جزيرة قرقنة، أين التقوا بعديد الأهالي وشرحوا لهم برامجهم الانتخابية وقدموا لهم تعهداتهم.من ناحيتها، خيرت قائمة "قلب تونس" الحزبية، تنويع انشطتها الدعائية عبر قيام عدد من اعضاها بجولة داخل السوق الاسبوعية الرملة بجزيرة قرقنة وعدد من المناطق الاخرى، على غرار "العطايا" و"القراطن"، أين تواصلوا مباشرة مع المتساكنين والأهالي ووزعوا المطويات وشرحوا برنامجهم الانتخابي، في حين توجه فريق آخر للسوق الاسبوعية بمنطقة الشيحية وسوق سيدي حسن بالحاج بمعتمدية الحنشة وعديد المناطق التابعة لساقية الدائر أين قاموا بجولة وزعوا خلالها بياناتهم الانتخابية، فضلا عن تركيزهم خيمة دعائية.واعتمدت قائمة حزب "حركة النهضة" بدورها، تنظيم الخيمات الدعائية للتعريف ببرنامجها الانتخابي، حيث تولى أعضاءها تركيز خيمة داخل السوق الاسبوعية بالشيحية واخرى بطريق تونس على القاصة الكيلومترية رقم 6، في حين اختارت قائمة حزب "قوى 14 جانفي 2011 " منطقة السلطنية التابعة لساقية الدائر لنصب خيمتها الدعائية.هذا ولم تقتصر قائمة "ائتلاف الكرامة"، على السّوق الاسبوعية بقرقنة فحسب لطرح برنامجها الانتخابي للناخبين والناخبات، بل تولت تركيز خيمات دعائيّة بكل من منطقة قصاص بوعلي بساقية الدائر وبالشيحية وبطريق تونس على القاصة الكيلومترية رقم 10 .من ناحيتها، ارتأت قائمة "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" الائتلافية التعريف بتعهداتها الانتخابية عبر القيام بجولة ميدانية داخل السوق الاسبوعية بالرملة بجزيرة قرقنة وعدد من المناطق الكائنة بها، الى جانب تنظيم مقهى سياسي بمنطقة سيدي صالح التابعة لساقية الزيت.وتتمثل أبرز تعهدات قائمة "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي"، وفق ما بيّنه رئيسها، وسام الصغير، لصحفية (وات) بالجهة، في "فتح ملف شبهات الفساد فيما يتعلق بمشروع تبرورة والوضعية البيئية الناتجة عن شركة "بتروفاك" والتسريع بتفعيل قرار تسجيل عدد من الاراضي بالحنشة وجبنيانة والعامرة ومنزل شاكر وبئر علي بن خليفة"، وفق قوله.