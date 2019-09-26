تونس تطلق اول قمر اصطناعي مصنع محليا خلال شهر جويلية 2020 انطلاقا من قاعدة باكينور الكازخستانية

Jeudi 26 Septembre 2019
وات - كشف المدير العام لمجموعة "تلنات "محمد الفريخة، الخميس ، أن القمر الاصطناعي التونسي " تحدي 1" سيطلق ، خلال شهر جويلية 2020 ، انطلاقا من قاعدة باكينور ( كازخستان) ، عبر الصاروخ الروسي سيوز 2 .
وأضاف فريخة ، خلال جلسة افصاح مالي، عقدها مجموعة "تلنات"، بمقر بورصة الاوراق المالية بتونس، ان هذا القمر الاصطناعي كلف مليون دينار في حين ان نظيره في السوق يكلف زهاء 5 ملايين دينار.
وقال الفريخة " تمكننا في التحكم في الكلفة ، خاصة ، من خلال الموارد التكنولوجية للمجموعة التي ساهمت في فتح افاق جديدة لصناعة الاقمار الاصطناعية في تونس من خلال التعاون مع شركاء دوليين.
يشار الى ان" تلنات" كانت قد أعلنت في 25 افريل 2018 ، عن انطلاق عملية تصنيع أول قمر صناعي تونسي تحت اسم "تحدي 1 " في إطار شراكة بين مجموعة "تلنات" ومؤسسات يابانية وفرنسية وسط توقعات بإطلاقه خلال سنة 2020.
واسست مجموعة "تلنات" منذ 23 سنة وحققت رقم معاملات بحوالي 44 مليون دينار خلال سنة 2017 وتمتلك 4 مواقع إنتاج كبرى في كل من صفاقس (المؤسسة الأم) وفرنسا وتونس العاصمة وتختص في تصنيع وترويج مجموعة من منتجات وخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف فريخة ، خلال جلسة افصاح مالي، عقدها مجموعة "تلنات"، بمقر بورصة الاوراق المالية بتونس، ان هذا القمر الاصطناعي كلف مليون دينار في حين ان نظيره في السوق يكلف زهاء 5 ملايين دينار.
وقال الفريخة " تمكننا في التحكم في الكلفة ، خاصة ، من خلال الموارد التكنولوجية للمجموعة التي ساهمت في فتح افاق جديدة لصناعة الاقمار الاصطناعية في تونس من خلال التعاون مع شركاء دوليين.
يشار الى ان" تلنات" كانت قد أعلنت في 25 افريل 2018 ، عن انطلاق عملية تصنيع أول قمر صناعي تونسي تحت اسم "تحدي 1 " في إطار شراكة بين مجموعة "تلنات" ومؤسسات يابانية وفرنسية وسط توقعات بإطلاقه خلال سنة 2020.
واسست مجموعة "تلنات" منذ 23 سنة وحققت رقم معاملات بحوالي 44 مليون دينار خلال سنة 2017 وتمتلك 4 مواقع إنتاج كبرى في كل من صفاقس (المؤسسة الأم) وفرنسا وتونس العاصمة وتختص في تصنيع وترويج مجموعة من منتجات وخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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