الأمينة العامة لـ''كوميسا'': انضمام تونس لهذه السوق ستمنحها فرصا تجارية هامة وتمكنها من النفاذ الى اسواق جديدة

Jeudi 26 Septembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا)تشيليش مبوندي كابويبوي.وأكدت الأمينة العامة للكوميسا في تصريح اعلامي على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اتمام مسار انضمام تونس إلى هذه السوق الكبيرة وادماج القطاعين العام والخاص في هذا المسار.وأشارت تشيليش كابويبوي إلى أهمية انضمام تونس إلى هذه السوق الكبيرة التي تضم 21 دولة وأكثر من 560 مليون مستهلك، مشددة على أن هذه العضوية ستمنح تونس فرصا تجارية هامة مع التمتع بالامتيازات الجمركية علاوة على النفاذ الى اسواق جديدة عبر "الكوميسا" وإبرام اتفاقيات شراكة.كما أكدت تشيليش كابويبوي التزام "الكوميسا" بمساعدة تونس على دفع نموها التجاري والاقتصادي وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا وبقية مجالات التعاون.