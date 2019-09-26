تشريعية 2019.. محمد عبو يدعو إلى عدم انتخاب مافيات الفساد، ويخير في سباق الرئاسية سعيد على القروى

Jeudi 26 Septembre 2019



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- قال رئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو" نحن مصرون على مخاطبة عقول التونسيين وندعوهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدم انتخاب مافيات تخضع للوبيات الفساد"، معتبرا أن تحقيق الاصلاح في تونس لا يكون فقط عبر تطوير الاقتصاد وإنما من خلال فرض القوانين ومقاومة البيروقراطية ومحاربة الفساد وتكريس أمن ناجع وتحسين صورة تونس بالخارج.وأضاف عبو خلال ندوة صحفية نظمها الحزب اليوم الخميس بالعاصمة لتقديم البرنامج الانتخابي للانتخابات التشريعية، أن حالة التسيب العام التي تعيشها البلاد منذ تسع سنوات واستشراء الفساد وعدم تطبيق القانون لا تسمح بتحقيق أي تطور، داعيا التونسين إلى انتخاب الأطراف القادرة على فرض القانون على الجميع ودعم القضاء ومحاربة الفساد الإداري وخلق مناخ مناسب قادر على جلب الاستثمارات.وبخصوص الدور الثاني للانتخابات الرئاسية قال عبو في تصريح اعلامي على هامش الندوة " إن الحزب غير موافق على المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي ولكن عند الاختيار فإن الحزب بالتأكيد سيختار قيس سعيد لأنه قد يكون غير قادر على الإصلاح ولكن الثابت أنه لن يدخل البلاد في علاقات مشبوهة أو يخلق حالة تسيب وفساد في أعلى هرم السلطة ".ويقترح التيار الديمقراطي برنامجا انتخابيا يتضمن خمسة محاور رئيسية وهي " تونس المبدعة" و "تونس الذكية" و"تونس النظيفة" و"تونس العادلة" و"تونس القوية".ويقدم في هذا البرنامج منوالا تنمويا جديدا، ملائما لمقتضيات العصر وقادرا على أن يمنح تونس فرصة للعبور من حالة الإرتهان والعجز إلى حالة الاستقلالية والاقتدار وبناء دولة قوية وعادلة، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات العمومية على قاعدة الكفاءة والمردودية وتأهيل القطاع الصناعي، وفق رؤية جديدة ترتكز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة للباعثين الشبان.ومن أهم النقاط الواردة في برنامج التيار الديمقراطي تلك المتعلقة بإصلاح المالية العمومية، حيث يقترح الحزب إطلاق عملية إصلاح جبائي عميق يضمن تحقيق العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي باعتماد منظومة الكترونية ودعم المعاملات المالية الالكترونية لضمان مراقبة أنجع لتنقل الأموال.وفي الجانب الاجتماعي يقترح الحزب وضع استراتيجية لمعالجة وضعية الصناديق الاجتماعية تتلاءم مع التحولات الديمغرافية للبلاد وتوسيع قاعدة المضمونين الاجتماعيين ، وفي المجال الصحي يدعو إلى مراجعة الخارطة الصحية للبلاد وتحديد مستوى أدنى للخدمات الصحية.كما يشدد التيار على ضرورة إحياء دور الدولة في دعم السكن الاجتماعي بمشاريع مندمجة وبناء 5000 مسكن اجتماعي سنويا في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.وفي مجال الطاقة يقترح حزب التيار في برنامجه وضع خطة طاقية وطنية لمعالجة العجز الطاقي وهيكلة القطاع نحو تطوير الانتاج وحوكمة أفضل للثروات الطبيعية الوطنية وتطوير البنية التحتية وتحقيق التحول التدريجي نحو الطاقات المتجددة.ويطرح البرنامج إمكانية تركيز مشروع وطني لتطوير الجنوب التونسي في ولايات تطاوين ومدنين وقبلي تحت مسمى "أنوار الصحراء"، يتضمن إنجاز محطات شمسية بسعة 2000 ميغاوات على امتداد خمس سنوات.