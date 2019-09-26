تشريعية2019-قفصة: مرشّحو حزبي ''نداء تونس'' و''التحالف من أجل تونس'' للانتخابات التشريعية يواصلون حملاتهم الانتخابية

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- كانت مدينتا الرديف وام العرائس من ولاية قفصة اليوم الخميس محطتان لقائمة حزب "حركة نداء تونس" المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة هذه الولاية للقيام بأنشطة دعائية إنتخابية وللتعريف بالقائمة وببرنامجها الانتخابي ودعوة الناخبين للتصويت لهذه القائمة يوم 6 أكتوبر القادم.وقاد رئيس القائمة محمود عبّود وأعضاء قائمته وعدد من أنصاره أنشطة ميدانية دعائية بهاتين المعتمديتين في إطار حملته الانتخابية للانتخابات البرلمانية.وشملت جولة القائمة بالمدينتين، الساحات العامة والاسواق والمقاهي والشوارع الرئيسية، حيث قام رئيس القائمة وأعضاؤها بتوزيع المطويات الدعائية الخاصة بالقائمة من صور للمترشحين والبيان الانتخابي، بالاضافة إلى قيامهم بالتواصل المباشر مع الناس بالاعتماد على آلية طرق الابواب للتعريف بأنفسهم وبالبرنامج الانتخابي للقائمة.وقال محمود عبود ل(وات) أن برنامج قائمته يتضمّن 12 نقطة رئيسية تتعلّق بالخصوص بإحداث بنك للجهات لدفع المبادرة الخاصة وبمواصلة إصلاح منظومات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وايضا بوضع سياسات وبرامج عاجلة لمقاومة التلوث الناجم عن الانشطة الصناعية، واعتبر ان ملفّ تشغيل العاطلين عن العمل وسيما حاملي الشهاد العليا هو من الاولويات التي ستحظى بالمتابعة في حال نالت قائمته ثقة الناخبين .ويواصل كذلك مرشّحو قائمة حزب "التحالف من أجل تونس" التي يرأسها أنور يحيا حملتهم الانتخابية الميدانية للانتخابات التشريعية حيث شملت أنشطتهم الدعائية إلى حد الان معتمديات القطار وبلخير وسيدي عيش.وبيّن أنور يحيا في تصريح ل(وات) أهمّية دور النائب في متابعة المشاريع المعطلة وفي مراقبة العمل الحكومي وخاصة فيما يتصل بالالتزام بالتعهدات والبرامج التي تعلنها الحكومات، مضيفا أن قائمته تخوض هذه الانتخابات وكلّها أمل في أن تحظى بثقة الناخبين خاصة وهي تضمّ أعضاء لهم دراية تامّة بواقع الجهة ولهم أيضا خبرة في العمل الاداري .ولفت رئيس قائمة حزب "التحالف من أجل تونس" إلى أن شعار البرنامج الانتخابي لقائمته هو "صوّت من أجل قفصة في اللحظة الحاسمة"، وقال أن قفصة تحتاج إلى حلول عملية وعاجلة لمشكل الماء تقوم على تجديد شبكات توزيع مياه الشرب وتنفيذ مشروع جلب مياه البحر، وكذلك الى تنويع قاعدتها الاقتصادية بتوظيف المزايا التي تتوفّر عليها، واعتبر أنّه على شركة فسفاط قفصة أن تحدث صندوقا لتشجيع الشباب على الاستثمار الخاص مع وضع آليات لمتابعة ومرافقة الباعثين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم، وتعهد بمعالجة ملفات الصحة والبيئة.وتعدّ الدائرة الانتخابية بقفصة، 222 ألفا و57 ناخبا وناخبة مسجلين بالسجلات الانتخابية، وتتنافس يوم 6 أكتوبر القادم، 70 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بهذه الدائرة (25 حزبية و11 ائتلافية و34 قائمة مستقلّة)، من أجل نيل ثقة هؤلاء الناخبين والفوز بمقاعد الدائرة بالبرلمان والبالغ عددها 7 مقاعد.