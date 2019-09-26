تشريعية2019-سيدي بوزيد: انشطة دعائية متنوعة لأكثر من 30 قائمة غلب عليها الاتصال المباشر بالمواطنين

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- اعلنت اكثر من 30 قائمة انتخابية عن برمجة انشطة لها خلال اليوم ال13 للحملة الانتخابية بدائرة سيدي بوزيد واستغلال الاسواق الاسبوعية والاماكن العمومية على غرار المقاهي للتحدث مع السكان.واستغلت القائمة المستقلة "شباب المزونة" انتظام السوق الاسبوعية بالجهة للتواصل مع المواطنين وشرح برنامجها الانتخابي الذي ضم العديد من النقاط ابرزها حسب ما بينه رئيسها وليد الجد الدفاع عن حق الجهة في التمييز الايجابي، وجلب مستثمر لمركب البلاستيك بالمزونة، وتذليل الصعوبات التي تعترض انشاء معمل الاسمنت واحداث فرع للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفرع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومكتب تشغيل وفروع بنكية وفرع للحماية المدنية بالمزونة بالإضافة الى ايجاد حلول لمشكلة الماء الصالح للشراب واحداث نوادي.وفي نفس الاطار انتظمت حملة بالسوق الاسبوعية بالمزونة للقائمة المستقلة "اليد في اليد" تم خلالها توزيع المطويات وشرح البرنامج الانتخابي الذي ركز حسب ما اشار الية رئيس القائمة حسن الابيض على النهوض بالواقع الاجتماعي والتنموي والاعتناء بالبنية التحتية وتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية والتسريع في انجاز المستشفى الجامعي والاعتناء بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية والعمل على الغاء اليات العمل الهش والاسراع في تسوية وضعية عمال الحضائر والتعجيل في حلول جذرية لتشغيل اكبر عدد من العاطلين عن العمل والاسراع في جلب مستثمرين للانتصاب بمركب البلاستيك بالمزونة.واوضح رئيس قائمة "تيار المحبة"، عصام برقوقي ان برنامج قائمته موجه لجميع اهالي سيدي بوزيد وخاصة منهم الفلاحين والشباب والعاطل عن العمل وعمال الحضائر والمرأة الريفية ويعنى بالأساس بتحسين مستوى العيش والدفاع عن كرامة المواطنين وحل المشاكل الخاصة بنقص التزود بالماء الصالح للشراب والتغطية الصحية والعناية بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخصوصية.ويهدف برنامج القائمة المستقلة "الوعد الصادق" حسب رئيسها سلام حامدي الى التشجيع على بعث مصانع تحويلية تحد من ظاهرة البطالة وتوظيف الضيعات الدولية كحل لتشغيل حاملي الشهادات العليا والتشجيع على الانتصاب وبعث المشاريع وايضا بعث مستشفى جامعي وكلية طب وتحسين وضعية المؤسسات الصحية بالجهة من خلال دعمها بالتجهيزات والاطارات الطبية وشبه الطبية واصلاح المنظومة التربوية وتطوير البنية التحتية.