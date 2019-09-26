تشريعية2019-سيدي بوزيد: قائمات ''نزرع لنحصد'' و''حركة شباب تونس الوطني'' و''الاتحاد الوطني للمستقلين'' تقدم برامجها الانتخابية

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- تواصل القائمات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 2019 تقديم برامجها الانتخابية بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد للمواطن في مختلف المعتمديات، حيث افاد رئيس القائمة المستقلة "نزرع لنحصد" العفيف مصباحي في تصريح ل(وات) انهم يتعهدون بالعمل على تخصيص اعتمادات من قبل الوزارات لشراء عقارات لانجاز المشاريع العمومية ووضع جزء من اراضي الدولة على الذمة.بالاضافة الى العمل على توعية المواطن وتشريكه في دراسة المشاريع لانجاح تنفيذها والتسريع في بعث مستشفى جامعي وتدعيم البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية داخل المناطق الحضرية والتجمعات السكنية والعناية بالعنصر البشري من حيث التكوين والرسكلة لمواكبة كل التحولات الرقمية واصدار قانون لتجميع الملكيات وتشجيع الشباب وتاهيلهم على ممارسة النشاط الفلاحي، ومواصلة برنامج احداث مناطق صناعية بكل المعتمديات وتنويع الاختصاصات بمؤسسات التعليم العالي والرفع من مستوى خدمات النقل المدرسي وتثمين المواقع الاثرية والسياحية بالجهة.وقال رئيس قائمة حزب "حركة شباب تونس الوطني" ايمن غربي الى ان ابرز النقاط في برنامجهم الانتخابي تتمثل في تطبيق الحكم المحلي وتاميم الثروات الوطنية ومراجعة عقود النفط والفسفاط والملح ومطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض للشعب التونسي، واعادة خارطة التشغيل منذ 2013 والغاء مناظرة الكاباس، واعتماد اللغة الانجليزية اللغة الثانية للشعب التونسي، ومحاسبة الفاسدين والغاء امتيازات الوزراء ورؤساء الحكومات، وتخفيض سن التقاعد والعمل على ضمان انفتاح تونس على جميع دول العالم وجلب الاستثمار ومراجعة المنظومة الامنية واصلاح المنظومة السجنية، والتقليص من المركزية.من جانبه، بين رئيس القائمة الائتلافية "الاتحاد الوطني للمستقلين" محمد الهادي برقوقي في تصريح ل(وات) ان قائمتهم تلتزم بالسهر على تطبيق ما جاء في الدستور التونسي، واحداث المحكمة الدستورية وتركيز المجالس الجهوية لتشارك في صنع القرار، والنهوض بوضع البلاد المالي والاقتصادي والمشاركة مع السلطة فيما يتعلق بوضع التنمية والاقتصاد.