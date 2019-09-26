انهاء الارتباء بالتراضي بين الملعب التونسي و المدرب منتصر الوحيشي

Jeudi 26 Septembre 2019



وات

- اتفقت الهيئة المديرة للملعب التونسي مع المدرب منتصر الوحيشي على قطع العلاقة بين الطرفين بالتراضي حسب ما افاد به النادي ويذكر ان الملعب التونسي انهزم مساء امس بالمنستير امام الاتحاد المنستيري بنتيجة هدف لصفر ضمن الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .ويملك الملعب التونسي نقطة واحدة في رصيده ويحتل المركز قبل الأخير .