تشريعية 2019/ المنستير: تركيز أربع خيام دعائية بالمكنين لقائمات حزبية ومستقلة وائتلافية مع ارتفاع نسق الحملة الانتخابية التشريعية

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- سجلت مدينة المكنين والسوق الأسبوعية بهذه المدينة من ولاية المنستير، اليوم الاربعاء، تركيز خيام دعائية لكلّ من القائمة المستقلة "التكتل المدني"، والقائمة الحزبية "التكتل من أجل العمل والحريات"، والقائمة الائتلافية "عيش تونسي"، والقائمة الائتلافية "مواطنون ونشارك"، مع ارتفاع نسق الحملة التشريعية بدائرة المنستير.وشهدت السوق الأسبوعية بالمكنين عملية توزيع مكثفة للبيانات الانتخابية، على غرار البيانات الانتخابية للقائمات الائتلافية "الوطن الجديد" و"مواطنون ونشارك" و"ائتلاف الكرامة" و"النصر لتونس" و"الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" و"الشباب يتحدى" و"عيش تونسي" و"كلنا للوطن" والمستقلة "التكتل المدني" و"غدوة خير" و"المتوسط"، والحزبية آفاق تونس والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والاتحاد الشعبي الجمهوري.وبلغ عدد الأنشطة المصرح بها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بالنسبة إلى اليوم الاربعاء 25 سبتمبر، 27 نشاطا انتخابيا لتسع قائمات، وهي قائمات الاتحاد الوطني للمستقلين، والحزب الدستوري الحر، والتيار الديمقراطي، وكلنا للوطن، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والبديل التونسي، وحركة النهضة، وطموح الشباب، والاتحاد الشعبي الجمهوري.ووزعت اليوم بالمنستير قائمة "البديل التونسي" الحزبية بيانها الانتخابي إلى جانب قائمة "تحيا تونس" الحزبية، حسب ما عاينته "وات".وتتنافس 50 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة المنستير على 9 مقاعد في مجلس نواب الشعب.