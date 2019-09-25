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اصطدام شاحنة ثقيلة بعمود كهربائي بالشارع الرئيسي لمدينة زغوان حال دون حدوث أضرار بشرية جسيمة

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - شهد الشارع الرئيسي بمدينة زغوان، مساء اليوم الأربعاء، حالة من الهلع والفوضى، نتيجة اصطدام شاحنة ثقيلة بعمود كهربائي ذي ضغط عال، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها بسبب فقدان الضغط الهوائي بالمحرك مما جعلها تحيد عن مسارها وتتجه مباشرة إلى الجانب الأيمن من الشارع حيث المحلات التجارية والمباني السكنية.

وكادت هذه الحادثة، وفق ما عاينه مراسل "وات" بولاية زغوان، أن تتسبب في كارثة مرورية، لولا اصطدام الشاحنة بالعمود الكهربائي المحاذي لمقهى فر منه جميع حرفائه وكافة المواطنين المتواجدين في محيط المقهى وبالمحلات التجارية، وهو ما خلف حالة من الفزع والغليان بالشارع، وتسبب في قطع التيار الكهربائي عن المحلات والمساكن بعدد من الأحياء المجاورة، وأدخل ارتباكا على الحركة المرورية بمدينة زغوان.



  
  
     
  
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