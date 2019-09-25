تشريعية 2019/ المنستير: ملف التلوث البيئي من أولويات رئيسي القائمة الحزبية ''تحيا تونس'' والقائمة الائتلافية ''كلنا للوطن''

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- تعهد زهير الشاوش، رئيس القائمة الحزبية "تحيا تونس" بالمنستير، لناخبيه، في حال نجاحه في الانتخابات التشريعية، أن يعمل على ملفات الوضع البيئي والسياحة والثقافة في الولاية، باعتبارها ملفات مترابطة فيما بينها، وذلك في تصريح ل"وات" مساء الاربعاء على هامش حملته الانتخابية بالمنستير.وبيّن الشاوش أنّ ولاية المنستير تعدّ أكثر من مائة معلم أثري غير موظف في المجال السياحي، ويمكن، في حال توظيفها، استقطاب نوعية أرقى من السياح.، وفق تقديره وجاء في البيان الانتخابي لأعضاء قائمة "تحيا تونس"، تعهدهم لناخبيهم بجملة من النقاط، من بينها تطوير الفلاحة، وإصلاح المنظومات الصحية.من ناحيته، تعهد رئيس القائمة الإئتلافية "كلنا للوطن"، عبد الجليل عياد، المعروف بجلول عياد، في حال نجاحه في الانتخابات التشريعية، بالعمل بالدرجة الأولى على ملفات تلوث خليج المنستير وسبخة المكنين والوديان في ولاية المنستير والقيام بدراسة معمقة حول تأثير التلوث على صحة المواطنين.وأوضح في تصريح ل"وات" على هامش حملته الانتخابية اليوم الاربعاء بمدينة المكنين، أنّه سيعمل على إعادة النظر في التقسم الإداري للبلديات قصد إحكام استخلاصات الجباية المحلية بما يدعم إمكانات المؤسسة البلدية، وتدعيم المناطق الصناعية القائمة ودعم القطب التكنولوجي للنسيج، وإحداث مناطق صناعية جديدة، فضلا عن اقتراح إحداث مركز بحث في الطب، ومركز بحث وتجديد في مجال السياحة، وتوسعة شبكة الطرقات المهترئة في الجهة مع ضرورة إحداث مسالك ريفية جديدة.وقال عياد إنه سيسعى، في حال نجاحه، إلى إدارج المناطق المهمشة بولاية المنستير، كمعتمديات زرمدين وبني حسان والبقالطة والمكنين، التي تشكو من الفقر، ضمن خارطة التمييز الإيجابي لتحسين مستوى عيش السكان بها.