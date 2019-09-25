تشريعية 2019/ باجة: قائمة ''تونس اخري ممكنة'' ''اولويتنا تسليط الضوء على اسباب التراجع فى مؤشرات التنمية ''

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - قال رئيس قائمة "تونس اخري ممكنة" الائتلافية بباجة ناصر الدين العمدونى الموسي فى تصريح، اليوم الاربعاء، ل(وات) أن من أولويات قائمته تسليط الضوء على اسباب تراجع الجهة فى نسب التنمية رغم ثرواتها وخصوبه اراضيها، مشيرا إلى أن القائمة ترى أن الرفاه الاجتماعي في باجة يجب ان يستند على الفلاحة كمحرك اقتصادى.
وستعمل القائمة، وفق رئيسها، على توفير الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد والمحسوبية وفتح ملفات الاصلاح السياسي فى تونس.
ونظمت هذه القائمة التى تحمل رقم 4 خيمة دعائية بساحة بلدية باجة ووزعت برنامجها الانتخابي باللهجة التونسية، وهو ينص، بالخصوص، على فتح الملفات فى جميع القطاعات بالجهة، من فلاحة وصناعة وخدمات وتعليم وصحة وثقافة ورياضة، وحماية المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية، وإنصاف الفلاح، والقطع مع التشغيل الهش، ودعم المراة العاملة الفلاحية، وفتح الافاق للشباب، وحفظ مقام المتقاعدين، ودعم دور البلديات، وتكريس الحوكمة المحلية، وتفعيل الفصل 12 من الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي للجهات المحرومة، وتكريس العدالة فى تونس والتنمية الشاملة بباجة.
وتضم القائمة الائتلافية "تونس اخري ممكنة" رقم 4 ستة اعضاء وهم على التوالي ناصر الدين العمدونى الموسي ووصال السعيدى والعروسي المثلوثي وايمان الميساوى ويوسف السوسي ونعيمة الطرابلسي.
وستعمل القائمة، وفق رئيسها، على توفير الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد والمحسوبية وفتح ملفات الاصلاح السياسي فى تونس.
ونظمت هذه القائمة التى تحمل رقم 4 خيمة دعائية بساحة بلدية باجة ووزعت برنامجها الانتخابي باللهجة التونسية، وهو ينص، بالخصوص، على فتح الملفات فى جميع القطاعات بالجهة، من فلاحة وصناعة وخدمات وتعليم وصحة وثقافة ورياضة، وحماية المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية، وإنصاف الفلاح، والقطع مع التشغيل الهش، ودعم المراة العاملة الفلاحية، وفتح الافاق للشباب، وحفظ مقام المتقاعدين، ودعم دور البلديات، وتكريس الحوكمة المحلية، وتفعيل الفصل 12 من الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي للجهات المحرومة، وتكريس العدالة فى تونس والتنمية الشاملة بباجة.
وتضم القائمة الائتلافية "تونس اخري ممكنة" رقم 4 ستة اعضاء وهم على التوالي ناصر الدين العمدونى الموسي ووصال السعيدى والعروسي المثلوثي وايمان الميساوى ويوسف السوسي ونعيمة الطرابلسي.
En continu
- 18:14 إنه الشباب الثائر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:41
|18:14
|15:37
|12:18
|06:09
|04:43
|
22°
|22°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
1.16 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|22°-21
|28°-21
|27°-21
|29°-21
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
(199 708) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 843) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 213) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 562) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 199) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 262) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 68 987) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 408) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 393) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 680) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 220) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 281) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 698) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 672) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 560) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 013) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 950) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 797) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 935) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 226) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:slimene (France )
Sur: تأجيل النظر في قضية نبيل القروي إلى 2 أكتوبر القادم