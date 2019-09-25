تشريعية 2019/ باجة: قائمة ''تونس اخري ممكنة'' ''اولويتنا تسليط الضوء على اسباب التراجع فى مؤشرات التنمية ''

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- قال رئيس قائمة "تونس اخري ممكنة" الائتلافية بباجة ناصر الدين العمدونى الموسي فى تصريح، اليوم الاربعاء، ل(وات) أن من أولويات قائمته تسليط الضوء على اسباب تراجع الجهة فى نسب التنمية رغم ثرواتها وخصوبه اراضيها، مشيرا إلى أن القائمة ترى أن الرفاه الاجتماعي في باجة يجب ان يستند على الفلاحة كمحرك اقتصادى.وستعمل القائمة، وفق رئيسها، على توفير الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد والمحسوبية وفتح ملفات الاصلاح السياسي فى تونس.ونظمت هذه القائمة التى تحمل رقم 4 خيمة دعائية بساحة بلدية باجة ووزعت برنامجها الانتخابي باللهجة التونسية، وهو ينص، بالخصوص، على فتح الملفات فى جميع القطاعات بالجهة، من فلاحة وصناعة وخدمات وتعليم وصحة وثقافة ورياضة، وحماية المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية، وإنصاف الفلاح، والقطع مع التشغيل الهش، ودعم المراة العاملة الفلاحية، وفتح الافاق للشباب، وحفظ مقام المتقاعدين، ودعم دور البلديات، وتكريس الحوكمة المحلية، وتفعيل الفصل 12 من الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي للجهات المحرومة، وتكريس العدالة فى تونس والتنمية الشاملة بباجة.وتضم القائمة الائتلافية "تونس اخري ممكنة" رقم 4 ستة اعضاء وهم على التوالي ناصر الدين العمدونى الموسي ووصال السعيدى والعروسي المثلوثي وايمان الميساوى ويوسف السوسي ونعيمة الطرابلسي.