تشريعية 2019- جندوبة : تطوير التعليم ودعم الامن الغذائي والتنمية البيئية والفلاحية بالتقنيات الحديثة ابرز محاور برنامج القائمة المستقلّة ''النجاح''

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- ترفع القائمة المستقلة "النجاح" النمترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة جندوبة تحدّيا يتمثل في تطوير التعليم بكلّ أصنافه وهو ما يراه رئيسها فوزي البنقاجي من أوكد ما يمكن طرحه للناخبين من برامج إذ يمثّل في نظره مرتكزا لتنمية الموارد البشرية والقدرة على الاندماج في سوق الشغل وهو ما يتطلب ايضا تجويد التعليم والتصدّي للانقطاع المبكّر والأمّية وضعف مخرجات المؤسسة التربوية.وفي القطاع الفلاحي فإن الامر يتطلب حسب تصريح البنقاجي لــ(وات) إعطاء الامن الغذائي ما يستحقه من أهمّية عبر تطوير المنطقة السقوية وتوظيف خبرات ابناء الجهة وبعث قطب للصناعات التحويلية وتطوير للمناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار الخارجي وفتح ميناء تجاري بمدينة طبرقة واستثمار المنطقة الحرة .ويتعهّد أعضاء قائمة "النجاح " بتطوير التربية البيئية وذلك للمحافظة على مقوّم التنمية المستقبلي وبتطوير السياحة الايكولوجية ودفع مشروع "التليفيريك" المرتقب وتنمية السياحة الاستشفائية والثقافية من خلال توظيف المخزون الاثري والطبيعي الذي تزخر به الجهة وإحداث خطّ لقطار سياحي بنزرت - طبرقة يستوعب الوافدين على الجهة والاستمتاع بامكاناتها المختلفة.وفي مجال التعليم العالي سيعملون على تطوير جامعة جندوبة التي تعدّ اكثر من 13 ألف طالب لتحتل مراتب متقدمة وطنيا وعالميا وذلك باحداث كلية صيدلة وربط الجامعة بأهم جامعات العالم عبر خلق الشراكات وتبادل الخبرات وضمان سوق شغل دولية تزيد الجهة تعريفا واشعاعا.وتعدّ حوكمة المخزون المائي باعتماد أحدث التكنلوجيات وحماية مدن حوض مجردة من الفيضانات وتطوير الانشطة الفلاحية والصناعية والسياحية هي الاخرى من أبرز اهتمامات المترشحين عن قائمة " النجاح" المستقلة.