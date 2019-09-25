تشريعية 2019- زغوان : 3 قائمات مترشحة تواصل حملتها الانتخابية عبر لقاءات مباشرة مع الناخبين

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- تواصل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة زغوان حملاتها الإنتخابية التي تركزت أغلبها على الإتصالات المباشرة بالمواطنين داخل الأرياف وبالتجمعات السكنية الكبرى.وفي هذا الإطار تحوّل اليوم أعضاء القائمة المستقلة "من أجل مستقبل أفضل" إلى منطقتي "الفراحتية" و"المساعدين" من معتمدية صوّاف حيث كان لهم لقاءات مباشرة بأهالي المنطقتين استمعوا خلالها إلى مشاغلهم والتزموا بمعالجتها في حال فوزهم .وذكر سالم فرج الله رئيس القائمة في تصريح لمراسل ( وات) أنه سيدفع بقوة في اتجاه إحداث منطقة صناعية بصواف التي تعتبر من أضعف المعتمديات بالجهة اعتمادا على مؤشرات التنمية ، كما تلتزم قائمته بالحرص على تطوير البنية الأساسية وتعبيد كل المسالك الفلاحية ذات الأهمية الإقتصادية والإجتماعية خاصة بجنوب شرق الولاية .وكان لأعضاء القائمة الحزبية مشروع تونس لقاءات مباشرة بالمواطنين بمناطق "سيدي ناجي" و"زواغة" و"الشعاليل" وبعض المحلات والمقاهي في معتمدية الناظور، وأكّد رئيس القائمة سامي بن سالم إثر هذه الزيارة في تصريح لـمراسل "وات" أنه سيدافع حال فوز قائمته في الإنتخابات القادمة ، على كافة المناطق المحرومة والمهمّشة وتقليص الفوارق في نمط الحياة بين الوسطين الحضري والريفي من خلال توجيه المشاريع التنموية إلى هذه المناطق لتطوير البنية التحتية بها وخلق مواطن شغل لحفظ كرامة أهاليها وفق تعبيره .القائمة المستقلة "الشروق" اختلفت في منهجها الدعائي عن أغلب القائمات المترشحة حيث لم تقدم وعودا محددة للناخبين واكتفى أعضاؤها بلقاءات منفردة وأخرى جماعية بالمواطنين شملت عديد المناطق الريفية وبعض الأحياء والمقاهي بمدن الجهة ، وقد أكّد رئيسها رضا المرابط أنه لن يقدم وعودا للمواطنين إلا أنه سيعمل في حال فوز قائمته على حل جميع المشاكل والنقائص التي تعاني منها كل منطقة ومعالجتها وفق مبدإ الأولوية وسيدعو لإحداث "يوم الجهات" للوقوف الفعلي والحقيقي ضمن زيارات ميدانية تضم مختلف الهياكل والمصالح الإدارية ، على مختلف المشاكل التي تعاني منها كل جهة .