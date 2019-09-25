Radio Babnet Tunisie On Air: Salateen Tarab - Wean Msafer  

برنامج ثري للمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - انطلقت بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس من ولاية أريانة الاستعدادات لاحتضان الانشطة الثقافية والرياضية وذلك بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة التي طالت مختلف قاعات التدريب والتكوين والفضاءات الرياضية والشبابية حيث تستأنف النوادي المختلفة نشاطها (أكثر من 30 نادي ثقافي ورياضي) بداية من شهر اكتوبر القادم لتكون متنفسا للعديد من الشباب واليافعين والاطفال للابتكار وممارسة الهوايات وصقل المواهب.

وحسب ما أفاد به كمال هنيد المدير العام للمركز في تصريح لـ"وات" فإن "المركز على استعداد تام لاحتضان المنخرطين من مختلف الفئات العمرية والشبابية بعد استكمال صيانة القاعات وتجديدها وتوفير التجهيزات العصرية الملائمة للانشطة الثقافية والرياضية والفنية".
وأشار إلى أن "الهدف هو تمكين أكبر عدد من الشباب من ممارسة أنشطة موازية للدراسة تكون بمثابة المتنفس له لابراز المواهب ودعمها والتشجيع على الخلق ولابتكار وغرس حب التميز وروح المنافسة خاصة في المجالات الرياضية".


وذكر هنيد في هذا الصدد بإبرام المركز الثقافي والرياضي للشباب لمجموعة من الاتفاقيات مع المجتمع المدني والهياكل الشبابية والرياضية لتبادل الانشطة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة فضلا عن إحداث نواد جديدة على غرار صناعة الالعاب ونادي الروبوتيك بالتعاون مع المدرسة الوطنية للمهندسين لتعزيز الطاقات الشبابية في هذا المجال.
ويشار الى ان المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس قد انطلق في قبول الانخراطات للنوادي الثقافية والرياضية والفنية منذ يوم 17 سبتمبر الجاري من ذلك نوادي الرقص العصري والكلاسيكي والمسرح واليوغا والرسم الزيتي والكارتي والتايكواندو والسباحة وكرة القدم وغيرها من الرياضات الفردية والجماعية .

  
  
     
  
cadre-277eae7f8a3c8aa5261832ee0021edea-2019-09-25 20:23:58






0 de 0 commentaires pour l'article 189810



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 | 26 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:14 15:37 12:18 06:09 04:43
23°
 23° % 83 :الرطــوبة
تونــس 22°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
23°-2228°-2227°-2129°-2130°-22
  • Avoirs en devises
    17898,9

  • (25 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14037 DT        1$ =2,86253 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 sept)   143,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569443238|189810 216|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires