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الرابطة 1 / الجولة الثالثة : الاتحاد المنستيري يفوز على الملعب التونسي ويتصدر طليعة الترتيب

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - فاز الاتحاد المنستيري على الملعب التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جرت مساء الاربعاء بملعب المنستير لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل هدف الاتحاد المنستيري فادي العرفاوي في الدقيقة 17.

وبهذا الفوز وهو الثاني للاتحاد المنستيري هذا الموسم، ارتقى فريق عاصمة الرباط الى مركز الصدارة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة امام الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي واتحاد بن قردان فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عند نقطة واحدة في المركز التاسع رفقة النجم الساحلي (تنقصه مباراتين) وهلال الشابة واتحاد تطاوين ونادي حمام الانف.



الاربعاء 25 سبتمبر 2019
في المنستير الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي 1-صفر

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
في رادس الترجي الرياضي - نادي حمام الانف 0/2
في المنزه / هلال الشابة - النادي الافريقي 2/0
في العالية النادي البنزرتي - مستقبل سليمان 1/2
في القيروان شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي 3/2
في تطاوين اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان 1/0

ملاحظة / سيتم تعيين مقابلة نجم المتلوي/النجم الساحلي لاحقا .

  
  
     
  
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