الرابطة 1 / الجولة الثالثة : الاتحاد المنستيري يفوز على الملعب التونسي ويتصدر طليعة الترتيب

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- فاز الاتحاد المنستيري على الملعب التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جرت مساء الاربعاء بملعب المنستير لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسجل هدف الاتحاد المنستيري فادي العرفاوي في الدقيقة 17.وبهذا الفوز وهو الثاني للاتحاد المنستيري هذا الموسم، ارتقى فريق عاصمة الرباط الى مركز الصدارة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة امام الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي واتحاد بن قردان فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عند نقطة واحدة في المركز التاسع رفقة النجم الساحلي (تنقصه مباراتين) وهلال الشابة واتحاد تطاوين ونادي حمام الانف.في المنستير الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي 1-صفرفي رادس الترجي الرياضي - نادي حمام الانف 0/2في المنزه / هلال الشابة - النادي الافريقي 2/0في العالية النادي البنزرتي - مستقبل سليمان 1/2في القيروان شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي 3/2في تطاوين اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان 1/0ملاحظة / سيتم تعيين مقابلة نجم المتلوي/النجم الساحلي لاحقا .