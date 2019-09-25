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المحكمة الإدارية لم تتلق إلى حدود اليوم الأربعاء أي مطلب استئناف لقراراتها بخصوص نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، أن المحكمة لم تتلق إلى حدود اليوم (الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء) أي مطلب استئناف لقراراتها بخصوص نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت يوم 15 سبتمبر الحالي.

وذكر الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) مساء اليوم، بأن آجال تقديم الطعون في قرارات المحكمة تنتهي يوم غد الخميس على الساعة الخامسة والنصف مساء.


وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية أشار في تصريح سابق لـ(وات) إلى أنه سيتم تعيين جلسات المرافعة بخصوص الطعون في أجل أقصاء يومان من تاريخ تقديم الطعن على أن تدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، ويتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ جلسة المرافعة وإعلام الأطراف المعنية في أجل يوم واحد.
وبذلك يكون الإعلام بالأحكام النهائية الخاصة بالطعون على أقصى حد يوم 3 أكتوبرالقادم.

يذكر أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قررت، الاثنين الماضي، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول.
وتم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وتقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد.

  
  
     
  
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