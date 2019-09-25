تونس تشارك في صالون الغذاء العالمي بموسكو

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- يشارك وفد يضم نحو عشر عارضين تونسيين في فعاليات الصالون العالمي للغذاء "وورلد فود موسكو" الذي يلتئم من 24 الى 27 سبتمبر 2019 بالعاصمة الروسية موسكو.وتتيح المشاركة التونسية من خلال جناح يمتد على 140 متر مربع للعارضين، ابراز مختلف اختصاصاتهم وتقديم منتجاتهم في علاقة بتصدير التمور وزيت الزيتون والعجين الغذائي والحلويات والسكر والغلال والخضر الطازجة والمجمّدة ومصبّرات التّن والسّردين، حسب بلاغ لمركز النهوض للصادرات، الاربعاء.وتعتبر هذه المشاركة فرصة لتثمين جودة المنتوجات وايجاد موزعين محتملين في السوق الروسية.وتهدف المشاركة التونسية في صالون "وورلد فود موسكو"، الذي يعد احد اكبر التظاهرات الروسية في مجال الصناعات الغذائية، الى مزيد استكشاف الفرص المتاحة في السوق الروسية والتعريف بالامكانيات التصديرية في قطاع الصناعات الغذائية.يشار الى ان صالون الغذاء بموسكو احتضن 1600 عارض روسي واجنبي فيما ناهز اجمالي زواره من المهنيين الـ50 الف من 80 منطقة في روسيا ومن 98 بلدا.يذكر ان الصادرات التونسية باتجاه روسيا تمثل 05ر0 بالمائة من اجمالي ما تستورده روسيا عبر العالم في حين ان هذا البلد يظل سوقا واعدة لتونس.