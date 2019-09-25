تشريعية 2019 - المهدية: القائمات تواصل طرح برامجها الانتخابية على أهالي الجهة

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- تتقدّم القائمة المستقلة "معا نستطيع" للانتخابات التشريعية بدائرة المهدية بصفتها مجموعة من الشبّان "الذين ملّوا الانتماء السياسي للأحزاب وقرّروا تحمّل المسؤولية وبناء مجتمع يكون محوره الشباب وكل القوى الفاعلة في البلاد بما يتماشى وطموحات المجموعة الوطنية".ويعد أعضاء القائمة ، أهالي المهدية، باستكمال المشروع السياحي المندمج "سبخة بن غياضة" وإحياء المناطق الصناعية وإحداث مناطق جديدة في مختلف المعتمديات مع تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتحيين الوضع العقاري وحل اشكالياته.ويتضمن برنامج "معا نستطيع" محاور تهم فكّ عزلة الأرياف والمناطق الداخلية عبر تطوير شبكة الطرقات وتهيئة موانئ الصيد البحري وارساء فلاحة مندمجة بالإضافة إلى ربط المناطق السياحية انطلاقا من المهدية وصولا بمنطقة البرادعة ومرورا بسلقطة.وتطرح قائمة "ائتلاف الكرامة" مجموعة من الأفكار ترغب في تطبيقها في حال نالت ثقة المقترعين ومنها "تصفية تركة الاستعمار ورفع الوصاية على القرار التونسي ومناهج البلاد التربوية والشراكات الاقتصادية".وتتعهد القائمة بالرفع الفوري لحالة الطوارئ وتعميم الحق في الصحة المجانية في ظروف كريمة وإحداث صندوق للزكاة وإعادة بعث المشاريع العملاقة لدفع طاقة استيعاب اليد العاملة من العاطلين لا سيما أصحاب الشهادات العليا".ويشتمل البرنامج، علاوة على ما تقدم، محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والاستثمار في الذكاء إلى جانب إصلاح المنظومة السجنية حتى "تكون رافدا لإعادة بناء الإنسان وتأهيله من جديد للحياة الاجتماعية الايجابية".وتلخص قائمة "هلموا لتونس"، وهي حركة سياسية أسّسها عدد من الضباط العسكريين الساميين والذين أحيلوا على شرف المهنة وعدد من الكفاءات المدنية، برنامجها الانتخابي في تدعيم السيادة الوطنية.وتقدم القائمة رؤية مستقبلية للقطاع الاجتماعي من خلال صياغة ميثاق اجتماعي جديد واسترجاع أمن المواطن وضمان علوية القانون ومحاسبة المخالفين للقانون إلى جانب تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومراجعة القوانين المتعلقة بالتنمية.ويواصل حزب العدالة والتنمية، من جهته، استمالة الناخبين عبر الدعاية لبرنامجه الانتخابي الذي يقوم على 10 أهداف ومنها الإلتزام بالشريعة الاسلامية من خلال سنّ قوانين في إطار الدستور التونسي.وتسعى القائمة إلى تأهيل السفارات التونسية بغاية فرض السيادة الوطنية ودعم الجالية المقيمة بالخارج ومراجعة جميع الاتفاقيات وخاصة العقود المتعلقة بالثروات الطبيعية وجعلها في خدمة التنمية المندمجة.وتتعهد، أيضا، بتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الأمان ومقاومة الفساد علاوة على تحديث الإدارة والأمن والجيش والقضاء وتوفير الخدمات الصحية للجميع والرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة وإصلاح المنظومة التربوية.