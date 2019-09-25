تطاوين : مشاريع جديدة وتحسّن أداء اقليم ''الصوناد'' في الجهة (رئيس الاقليم)

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- أكّد رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين انيس شكيوة في تصريح اليوم لمراسل (وات) في تعقيب على تواصل الانقطاعات المطولة للمياه الصالحة للشرب وصلت الى عشرة ايام متتالية والاحتجاجات المتتالية والمتصاعدة لعدد من متساكني مناطق "قصر أولاد دبّاب" و"المزطورية" من معتمدية تطاوين الجنوبية وحي النور وبعض الاحياء الاخرى المحيطة بمدينة تطاوين، أن الشركة تمكّنت من حلّ أغلب اشكاليات قطع المياه في معتمديات ذهيبة ورمادة والبئر الاحمر والصمار وغمراسن بفضل عديد التدخلات وربط عدة آبار عميقة وسطحية في بئر عمير ونكريف من معتمدية رمادة وكحيل من معتمدية غمراسن وشنني في معتمدية تطاوين الجنوبية، حسب قوله.واعتبر أن الاقليم حقق خلال الاشهر الماضية عدّة نجاحات رغم الصعوبات الجمة التي تعترضه في استغلال الابار العمومية بسبب اعتراضات المواطنين فضلا عن تواصل ارتفاع درجات الحرارة هذه الايام، بحسب تقييمه.وبخصوص ضياع المياه والتكسيرات العديدة والمتواترة على الشبكة المهترئة اصلا بشّر شكيوة بأن الشركة تعاقدت مع مقاول سيتدخل بداية من شهر اكتوبر القادم ولمدة ثلاث سنوات في الاصلاح السريع والناجع للتكسيرات والتسريبات التي تحدث على الشبكة ممّا سيساهم بجدية في تقليص فترة انتظار الحرفاء مقدّمي مطالب للربط الجديد بشبكة التزوّد بالماء حيث تقلّصت مدّتها من سنتين ونيف الى حوالي ستة اشهر فقط الان والمؤمّل التقليص فيها سريعا خلال الاشهر القادمة ، وفق تصريحه.واعتبارا للوضعية السيئة لشبكتي التزويد والتوزيع افاد رئيس الاقليم بان الشركة برمجت تجديد ما معدّله عشرين كلم سنويا من القنوات داعيا المواطنين، الى استعادة ثقتهم في الشركة ومساندة العاملين فيها واعدا بارضائهم في قادم الايام التي ستشهد ايضا دعما في الموارد البشرية للاقليم وفرض الانضباط فيه، من ذلك انشغال فريق الصيانة وإصلاح الشبكة طيلة ايام الاسبوع بما في ذلك ايام الاحاد والعطل بمعدل 16 ساعة يوميا، حسب قوله.