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نيويورك: الجهيناوي يتحادث بنيويورك مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في نيويورك مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "انظونيو غوتيريس".

ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, هنأ الأمين العام للأمم المتحدة تونس على نجاحها في إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مجددا تضامن الأمم المتحدة ودعمها لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس. كما مثل اللقاء مناسبة للتباحث في عدد من الملفات الدولية والإقليمية لاسيما تطورات الوضع في ليبيا.


يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يترأس خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تنعقد هذا العام تحت شعار "دفع الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر وتوفير تعليم ذي نوعية جيّدة والتصدي للتغيّر المناخي وتعزيز الإدماج".

  
  
     
  
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