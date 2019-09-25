تشريعية 2019- نابل 1 : حماية التجمعات السكنية من الفياضانات وإعادة بناء مؤسسات الدولة من أولويات قائمة الحزب الدستوري الحر

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - قال رئيس قائمة الحزب الدستوري الحر بدائرة نابل 1، ثامر سعد إن حماية التجمّعات السكنية من الفياضانات من الأولويات التي ستعمل قائمته على تفعيلها في صورة نيل ثقة الناخبين والفوز في الانتخابات التشريعية القادمة وأضاف الاربعاء في تصريح لـــــ(وات) أن قائمته تواصل حملتها الانتخابية بالاعتماد على الاتصال المباشر بالناخبين بمختلف المعتمديات لاسيما وأنّها توجّهت اليوم إلى مناطق الرويقات وبودخان وفرتونة من معتمدية الميدة لمزيد التعريف بأعضائها وبرنامجها الانتخابية.
وأكّد أهمية إعادة بناء الدولة ومؤسساتها باعتبار أنها شهدت خلال السنوات الاخيرة تدهورا وفق تعبيره، معتبرا أن هذه المسألة أولوية قصوى باعتبار أنها ستضمن العيش الكريم للمواطنين.
ويتضمّن برنامج قائمة الحزب الدستوري الحر، وفق رئيسها، العمل على تنويع المنتوج السياحي بالوطن القبلي من خلال تشجيع السياحة البيئية والثقافية، لافتا إلى أن ولاية نابل تزخر بمخزون ثقافي وحضاري هام يمكن استغلاله للنهوض بالقطاع السياحي في الجهة.
وتعهّد سعد، في حال فازت قائمته في الاستحقاق الاننتخابي القادم على حل الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي ومزيد دعمه في علاقة بالصناعة الغذائية وذلك بإيجاد طرق تعاقد بين الفلاحين والصناعيين، مشدّدا على أهمية مساهمة الوطن القبلي في الانتاج الفلاحي على المستوى الوطني.
وأكّد أهمية إعادة بناء الدولة ومؤسساتها باعتبار أنها شهدت خلال السنوات الاخيرة تدهورا وفق تعبيره، معتبرا أن هذه المسألة أولوية قصوى باعتبار أنها ستضمن العيش الكريم للمواطنين.
ويتضمّن برنامج قائمة الحزب الدستوري الحر، وفق رئيسها، العمل على تنويع المنتوج السياحي بالوطن القبلي من خلال تشجيع السياحة البيئية والثقافية، لافتا إلى أن ولاية نابل تزخر بمخزون ثقافي وحضاري هام يمكن استغلاله للنهوض بالقطاع السياحي في الجهة.
وتعهّد سعد، في حال فازت قائمته في الاستحقاق الاننتخابي القادم على حل الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي ومزيد دعمه في علاقة بالصناعة الغذائية وذلك بإيجاد طرق تعاقد بين الفلاحين والصناعيين، مشدّدا على أهمية مساهمة الوطن القبلي في الانتاج الفلاحي على المستوى الوطني.
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Par:karimyousef (France )
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