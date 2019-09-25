Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Arouh Li Mine  

تشريعية 2019- نابل 1 : حماية التجمعات السكنية من الفياضانات وإعادة بناء مؤسسات الدولة من أولويات قائمة الحزب الدستوري الحر

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - قال رئيس قائمة الحزب الدستوري الحر بدائرة نابل 1، ثامر سعد إن حماية التجمّعات السكنية من الفياضانات من الأولويات التي ستعمل قائمته على تفعيلها في صورة نيل ثقة الناخبين والفوز في الانتخابات التشريعية القادمة وأضاف الاربعاء في تصريح لـــــ(وات) أن قائمته تواصل حملتها الانتخابية بالاعتماد على الاتصال المباشر بالناخبين بمختلف المعتمديات لاسيما وأنّها توجّهت اليوم إلى مناطق الرويقات وبودخان وفرتونة من معتمدية الميدة لمزيد التعريف بأعضائها وبرنامجها الانتخابية.

وأكّد أهمية إعادة بناء الدولة ومؤسساتها باعتبار أنها شهدت خلال السنوات الاخيرة تدهورا وفق تعبيره، معتبرا أن هذه المسألة أولوية قصوى باعتبار أنها ستضمن العيش الكريم للمواطنين.
ويتضمّن برنامج قائمة الحزب الدستوري الحر، وفق رئيسها، العمل على تنويع المنتوج السياحي بالوطن القبلي من خلال تشجيع السياحة البيئية والثقافية، لافتا إلى أن ولاية نابل تزخر بمخزون ثقافي وحضاري هام يمكن استغلاله للنهوض بالقطاع السياحي في الجهة.

وتعهّد سعد، في حال فازت قائمته في الاستحقاق الاننتخابي القادم على حل الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي ومزيد دعمه في علاقة بالصناعة الغذائية وذلك بإيجاد طرق تعاقد بين الفلاحين والصناعيين، مشدّدا على أهمية مساهمة الوطن القبلي في الانتاج الفلاحي على المستوى الوطني.

  
  
     
  
cadre-eba06bfde26c8f9d608d73e9388c7876-2019-09-25 15:56:31






0 de 0 commentaires pour l'article 189797



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 | 26 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:14 15:37 12:18 06:09 04:43
26°
 26° % 69 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
26°-2228°-2227°-2129°-2130°-21
  • Avoirs en devises
    17898,9

  • (25 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,14037 DT        1$ =2,86253 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 sept)   143,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569432420|189797 99|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires